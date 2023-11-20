Що відбувається в OpenAI?

20 ноября 2023 г., 17:45

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У п'ятницю ввечері стало відомо, що Сема Альтмана рішенням ради директорів раптово було звільнено з посади CEO OpenAI, а тимчасовим CEO призначено CTO Миру Мураті. Як претензію до Альтмана висунуто недостатню комунікацію з радою директорів, внаслідок чого рада не впевнена в його здатності виконувати обов'язки CEO.

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Пара зауважень до новини про звільнення Сема Альтмана з OpenAI.

Досить часто не розуміють різниці між володінням та управлінням компанією. У випадку OpenAI все навіть складніше, оскільки основна інституція там – non-profit OpenAI Inc., яка зареєстрована в Делавері й заснувала комерційну компанію OpenAI Global, LLC. Всі інвестиції, про які були новини, робляться в OpenAI Global і вона веде всю комерційну діяльність. Але управління все одно в руках non-profit організації, і саме з неї сьогодні звільнили CEO.

Важлива деталь – якщо структура компанії або організації включає такі органи, як рада директорів, то, як правило, саме цій раді належить виняткове право на великий набір рішень, включаючи звільнення CEO. Самому CEO при цьому може належати більше акцій (або часток) компанії, ніж усім членам ради директорів, але це не має значення для вирішення чинної ради – воно приймається не частками, а голосами. У раді директорів OpenAI значаться Грег Брокман, президент компанії, сам Альтман, Ілля Суцкевер, головний вчений, голова Quora Адам Д'Анджело, підприємниця Таша Макколі та Хелен Тонер, директор з грантів у Джорджтауні – для рішення про звільнення достатньо було чотирьох голосів.

І можна зрозуміти, чому це рішення було ухвалено – за останні кілька місяців Сем дуже багато світився як публічна особа OpenAI, очевидно, входячи до смаку цієї діяльності. Свіжа презентація на DevDay відбулася в тому ж ключі. Але, ймовірно, це дещо розходилося з намірами ради директорів. Тим більше, що технічні труднощі, які виникли, цілком могли послужити ілюстрацією недостатньої продуманості рішень CEO. Крім того, ми не знаємо деталей – можливо, заради гарної картинки Сем проігнорував попередження про неготовність системи до масштабування й останній тиждень вся компанія з жахом дивиться на внутрішні метрики акуратності та іншої соціальної відповідальності.

А може, молода CTO спочатку була не дуже згодна із запуском і прийшла до ради директорів із копіями листів та коментарями «А я ж попереджала, що не треба запускати». Можливо, ми дізнаємося про це досить швидко або ніколи.

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Після того, як дим почав розсіюватися, в суботу з'явилося більше деталей того, що сталося в OpenAI, і постала дивна картина. Виявилося, що про рішення ради директорів не знав навіть голова ради, Грег Брокман, якого відправили у відставку рішенням ради директорів буквально через кілька хвилин після звільнення Сема Альтмана, одночасно з публікацією новини про останнього. Грега при цьому не стали звільняти з позиції в компанії, але він сам пішов.

Зважаючи на все, основною дійовою особою у подіях є Ілля Суцкевер, головний вчений компанії, який фактично залишився єдиним співробітником компанії, який входить до ради директорів некомерційної організації OpenAI.

Найбільший інвестор – Microsoft – дізнався про рішення буквально за хвилину до публікації новини у блозі OpenAI.

Взагалі, для ради директорів, що все одно називає причиною звільнення CEO компанії (при цьому явно дуже успішною у всіх сенсах і суперважливою для всього світу) недостатню відвертість, це рішення виглядає занадто непрозорим саме по собі. Частина коментаторів раптом вирішили поставити запитання, що за дивний склад у цієї поради, і це гарне питання, як на мене. Хоча версії щодо причин такого рішення гуляє безліч. Але найбільш очевидна вимальовується в тому, що компанія «занадто швидко» розвивалася в комерційному плані й два учасники ради директорів – Суцкевер та Хелен Тонер. директор з дослідних грантів в університеті Джорджтауна, – вирішили вжити заходів.

У короткій перспективі очевидно, що переграти рішення ради директорів не можна – воно прийняте коректно, хоч і негарно. Теоретично Сем і Грег можуть почати позиватися до суду, але та сама дивна конструкція, при якій неприбуткова організація управляє комерційною компанією, в такій ситуації виглядає перешкодою для позову. Адже раду директорів неприбуткової організації неможливо звинуватити у порушенні фідуціарних зобов'язань, тобто у прийнятті рішення, що завдає шкоди інтересам акціонерів – акціонерів немає. Щоправда, рада директорів не може бути найвищим органом і якісь загальні збори там мають бути (напевно), але навіть на дуже екстрене його скликання піде від місяця і більше.

Можливо, Альтман незабаром опиниться на чолі нової компанії, що діє в галузі AI – складно уявити інвестора, який не дасть грошей на такий проєкт. Так що ми цілком можемо отримати історію зі Стівом Джобсом, який після звільнення з Apple заснував Next, щоправда, особливого успіху не досяг, але в результаті був куплений Apple і зайнявся її порятунком.

Як зауважив хтось із коментаторів – історія дуже схожа, тільки для повноти треба уявити, що Джобса звільняють після виходу iPhone 4 на тлі рекордних продажів першого iPad.

І останнє зауваження – кілька років тому новини про OpenAI були цікаві навіть не всім гікам, а рік тому компанія не мала продукту для масового користувача. А сьогодні деякі коментатори називають її найважливішою компанією на планеті. Ось як буває.

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За вечір з OpenAI звільнилося три ключові співробітники – директор з досліджень Якуб Пачоцкі, голова команди з оцінки ризиків від AI Алекзандер Мадрі та один із перших дослідників компанії Шимон Сідор.

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У неділю з'явилися чутки, що рада директорів OpenAI обговорює із Семом Альтманом можливість його повернення на позицію CEO.

Сему при цьому некритично дане повернення. Але очевидно він вимагатиме серйозних змін у структурі управління.

Цікаво, чи це підключилися інвестори, чи директорів змусила задуматися бурхлива реакція на їхнє рішення?

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Потім стало відомо, що рада директорів у принципі погодилася піти у відставку, щоб Сем і Грег повернулися, але до п'ятої години вечора в Каліфорнії жодних заяв не було зроблено. Цей час багато співробітників OpenAI називали дедлайн для власних заяв про звільнення.

На раду директорів також тиснуть інвестори, включаючи Microsoft. Сатья Наделла наполягає на поверненні Сема і підтримує його.

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Частину неділі Сем Альтман та Грег Брокман провели в офісі компанії, спілкуючись із радою директорів. Очевидно, формула вирішення кризи виглядає так – рада директорів готова подати у відставку, але перш за все хоче узгодити кандидатури в новий склад ради. Здається, що в нього безумовно проходить Брет Тейлор – він добре відомий своєю роботою на позиції CTO Facebook і головою ради директорів Twitter до його продажу Маску. До речі, це щось говорить про участь Маска в кризі – точніше, про те, що вона тут ні до чого зовсім.

Важливо ще й те, що за повернення Сема виступають основні менеджери – включаючи нинішню тимчасову CEO Світу Мураті, – що натякає на те, що ігнорування їхньої позиції загрожує компанії набагато більшим результатом співробітників, ніж вже сталося. До речі, ті співробітники OpenAI, які вирішили піти, вже отримують пропозиції щодо роботи від конкуруючих компаній, включаючи гуглівський DeepMind. Тож часу на розгойдування немає, якщо так зрозуміліше для хлопця з Горького.

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Увечері в неділю Ілля Суцкевер оголосив співробітникам OpenAI, що Сем Альтман не повернеться до компанії, рада директорів упевнена у своїй позиції, яка захищає місію компанії. Натомість за підсумками всіх переговорів рада директорів найняла нового тимчасового CEO – ним став Еммет Шир, співзасновник Twitch.

Після оголошення почали з'являтися заяви співробітників компанії про звільнення. Незрозуміла доля CTO Мири Мураті, яку до цього було названо тимчасовим CEO і всі вихідні переконувала раду директорів повернути Альтмана назад. Інші топ-менеджери також підтримували рішення щодо повернення Сема.

Хоча інвестори та, зокрема, Microsoft, не є у складі ради директорів, вони також переконували директорів у необхідності перегляду рішення. Йшлося навіть про введення до складу ради співробітника Microsoft. Нинішнє рішення – щось мені здається, що про нього Microsoft теж дізналася постфактум, – підкреслює чергову зневагу інтересами інвесторів. Враховуючи, що Microsoft інвестувала далеко не всю анонсовану суму в 10 млрд, а більшість інвестицій зроблено у вигляді ресурсів хмарного сервісу Azure, вона має можливості вплинути на долю OpenAI або просто раніше зафіксувати збитки й перенести інвестиції, наприклад, в нову компанію Альтмана, куди той найме купу колишніх співробітників OpenAI

Це вам не Twitter, подібна катавасія в найбільшій AI-компанії тільки підстьобне конкурентів, від Google до Anthropic.

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Нарешті Сатья Наделла оголосив, що Microsoft наймає Сема Альтмана, Грега Брокмана та співробітників OpenAI, які звільнилися на вихідних, і формує з них спеціальну команду розробки AI.

Якщо на цьому ситуація перестане бурхливо розвиватися, то конфігурація, швидше за все, буде такою – Microsoft прискореними темпами розвине повний аналог GPT і піде в комерційний бік його експлуатації, навряд чи вони донесуть повну суму в 10 млрд доларів до OpenAI, яка, своєю чергою, буде позбавлена можливості підтримувати нинішній темп розробки без залучення нових інвестицій у ситуації кадрового витоку. Чудові комуністично-некомерційні вчені зможуть займатися алайнментом та етичними питаннями експлуатації AI до виникнення почуття здорового голоду.

Жаль тільки, що всі ми втратимо деяку кількість часу – я б вже зараз не поспішав щось будувати поверх ChatGPT/GPT-4, хоча можливий варіант, при якому Microsoft його поглине.

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490 співробітників OpenAI випустили відкритого листа, в якому вони повідомляють про готовність покинути компанію і приєднатися до Альтмана в Microsoft, якщо рада директорів не поверне Альтмана і не піде у відставку. І під листом стоїть підпис Суцкевера!

Що відбувається?

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