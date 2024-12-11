Шахраї під виглядом відомих компаній намагаються заволодіти акаунтами користувачів Viber

11 декабря 2024 г., 13:35

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За 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тис. шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями. Rakuten Viber попереджає про шахрайську схему, яка набуває розповсюдження в останні місяці.

Зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо. За повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: «введіть код з SMS», нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо. В цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код. Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber.

Зокрема восени повідомлення для активації часто маскували під повідомлення від сервісу OLX. Користувачам, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, надсилали в особисті повідомлення пропозицію надіслати фото товару у Viber чи просто продовжити спілкування в месенджері. Після цього користувач отримував запит на код нібито від OLX вже у месенджері чи SMS.

Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.

Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте «Блокувати й повідомити про спам». Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.

За потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити. Там же можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам. Якщо ви хочете знати чи дзвінок з незнайомого номера є безпечним, варто скористатися функцією «Ідентифікація абонентів» (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.

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