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Уряд затвердив постанову щодо змін у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг

11 декабря 2024 г., 14:45

У процесі імплементації європейського законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг Міністерством цифрової трансформації України розроблено постанову КМУ щодо зберігання документів, отриманих під час надання таких послуг надавачами.

Надавачі електронних довірчих послуг передаватимуть документи після припинення діяльності до центрального засвідчувального органу. Такий підхід дозволяє забезпечити протягом тривалого періоду можливість перевірки електронних підписів, збереження їх статусу чинності та отримання доказів існування відповідних електронних даних, на які накладено електронний підпис.

Імплементація європейського законодавства та міжнародних стандартів підвищить довіру користувачів електронних довірчих послуг, та наблизить Україну до амбітної мети – отримання режиму внутрішнього ринку у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

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