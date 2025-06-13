Шахрай з Сум створив фейкову криптобіржу та привласнював гроші під виглядом торгівлі біткойнами

13 июня 2025 г., 16:35

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Фахівці Управління протидії кіберзлочинам у Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили 23-річного мешканця Київщини, який створив підроблену онлайн-платформу, що імітувала роботу справжньої криптобіржі. Суть його злочинної схеми полягала в тому, щоб ввести жертв в оману, нібито вони купують криптовалюту, хоча насправді шахрай просто привласнював гроші покупців, а біткойни – залишалися лише на екрані.

Зловмисник використовував свої технічні знання, щоб адмініструвати фейковий сайт. Він мав повний контроль над усіма його функціями: міг змінювати баланси акаунтів, редагувати історію транзакцій і вводити користувачів в оману, створюючи ілюзію реальних операцій з криптовалютою.

У межах розслідування було встановлено, що в результаті таких дій зокрема постраждав мешканець міста Суми. Чоловік хотів придбати біткойн на суму 60 тис. дол. Підозрюваний переконав його зареєструвати акаунт на підробленій біржі та повідомив, що переказав туди криптовалюту. Насправді жодної транзакції не відбулося – всі кошти зловмисник привласнив.

Ба більше, шахрай збирався повторити обман, він знову вийшов на потерпілого та запропонував продати ще один біткойн за 100 тис. дол. Однак цього разу його вже чекала поліція. Фігуранта затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення на місці під час передачі грошей.

Слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України).

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