Сервис доставки еды DoorDash оценили в 60,2 млрд долл.

10 декабря 2020 г., 9:25

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Акции сервиса доставки еды DoorDash, которая в среду вышла на биржу, в первый же день начали торговаться на 85% выше их предварительной оценки. Во вторник вечером, накануне открытия торгов компания оценила свои акции в 102 долл., что было заметно выше диапазона 90-95 долл., обсуждавшегося ранее. Акции начали торговаться по 182 долл. В результате капитализация стартапа подпрыгнула до 60,2 млрд долл. И это при том, что сервис пока работает только на территории трех стран - США, Канады и Австралии.



Еще в начале прошедшего лета компанию оценивали в 16 млрд долл. после очередного раунда финансирования. В 2018 г. рыночная стоимость DoorDash оценивалась в 7 млрд долл.



Компания DoorDash была запущена в 2013 году в Сан-Франциско, Каліфорнія, США, на базе уже год до того развивавшегося сервиса PaloAltoDelivery.com, который стартовали бывшие студенты Стэнфордского университета.



К марту 2018 г. DoorDash получила 700 млн долл. инвестиций и начала активно развиваться, в том числе покупая различные стартапы. Соласно некоторым данным к моменту выхода на биржу инвестиции в компанию уже составляли около 2,5 млрд долл.



В числе инвесторов DoorDash были Y Combinator, Charles River Ventures, SV Angel, Khosla Ventures, Sequoia Capital, SoftBank, GIC и Kleiner Perkins.



Доставка еды во время пандемии коронавирус стала одним из наиболее интенсивно растущих бизнесов.



Недавно, во время подготовки к IPO стало известно, что DoorDash за первые 9 месяцев текущего года заработала 1,9 млрд долл. Это заметно больше, чем за тот же период прошлого года - 587 млн долл. По мере роста доходов сервис также сократил чистый убыток до 149 млн долл. (показатель за 9 месяцев 2020 года). В прошлом году за первые девять месяцев чистый убыток DoorDash был зафиксирован на уровне в 533 млн долл.



И вот компания вышла на биржу — ее акции торгуются под символом «DASH». Goldman Sachs и J.P. Morgan выступили ведущими андеррайтерами предложения, в то время как SoftBank заявлен крупнейшим акционером с долей около 20%, за ним следует Sequoia, которой принадлежит 16%.



Интересно, что SoftBank через свой фонд Vision Fund инвестировал в DoorDash четырежды - в раундах серий D, F, G и H — потратив на это не менее 680 млн долл. Исходя из цены акций DoorDash в среду в 182 долл., доля SoftBank оценивается в 11,5 млрд долларов. Таки образом вложенные SoftBank инвестиции показали почти 17-кратный рост.

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