Серверы могут получать данные намного быстрее

22 февраля 2020 г., 18:05

0

Tweet

Компьютерные ученые из Университета Ватерлоо нашли новый подход, который значительно повышает эффективность хранения и скорость вывода компьютерных систем.

Современные системы хранения данных используют только один сервер хранения для обработки информации, что замедляет получение информации, отображаемой для пользователя. Сервер резервного копирования становится активным только в случае сбоя основного сервера хранения.

Новый подход, названный FLAIR (Fast, Linearizable, network-Accelerated clIent Reads), оптимизирует системы хранения данных, используя все серверы в данной сети. Поэтому, когда пользователь делает запрос данных, если основной сервер загружен, другой сервер автоматически активируется для его выполнения.

«Ключевым фактором поддержки FLAIR является недавнее внедрение программируемых сетей, - сказал Самер Аль-Кишвани (Samer Al-Kiswany), профессор Школы компьютерных наук им. Дэвида Р. Черитона при Ватерлоо и соавтор исследования, посвященного внедрению технологии FLAIR. - С момента изобретения компьютеров сети, соединяющие серверы хранения в любой системе, были жесткими и негибкими. FLAIR использует новую передовую сетевую технологию для создания интеллектуального сетевого уровня, который может найти самый быстрый способ выполнения запросов на поиск информации. Наша оценка показывает, что этот подход может выполнять запросы в 2,5 раза быстрее по сравнению с классическими способами».

При разработке нового протокола исследователи сначала должны были доказать его правильность и формально проверить его, чтобы гарантировать, что подход не даст плохих результатов. Они смогли протестировать FLAIR с реальной рабочей нагрузкой в кампусе, поскольку Ватерлоо является одним из немногих университетов, имеющих кластер с новой программируемой сетью.

Проф. Аль-Кишвани и его команда обнаружили, что FLAIR увеличил скорость поиска на 35-97 %%.

«Это приведет к целому ряду приложений, поскольку этот тип системы является основным строительным блоком широкого спектра приложений, - сказал Ибрагим Кеттанех (Ibrahim Kettaneh), аспирант, возглавляющий разработку FLAIR. - FLAIR может значительно повысить производительность баз данных и механизмов обработки данных, которые являются серверами БД для систем здравоохранения, банковских систем и финансовых транзакций. Это также будет применимо к любым современным компьютерным приложениям, размещаемым в облаке, таким как онлайн-документы, социальные сети и электронные письма».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации