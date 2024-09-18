SentinelOne і Lenovo розширюють співпрацю для захисту ПК

18 сентября 2024 г., 14:35

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SentinelOne та Lenovo оголосили про багаторічну співпрацю з метою захисту кінцевих точок на основі АІ.

Повідомляється, що Lenovo включить Singularity Platform від SentinelOne і можливості генеративного АІ (Purple AI) в нові ПК, а також запропонує оновлення існуючим клієнтам, щоб розширити портфель безпеки ThinkShield і автономно захищати пристрої від сучасних атак.

«Складність і швидкість сучасних кіберзагроз вимагають інтелектуального, адаптивного захисту, - заявив Німа Байаті, виконавчий директор і генеральний менеджер з рішень кібербезпеки Lenovo, Intelligent Devices Group. - Singularity Platform від SentinelOne і Purple AI є рушійною силою цієї еволюції пропонуючи неперевершений захист на основі АІ. З анонсом нових революційних ПК з АІ від Lenovo, ми інтегруємо ці передові можливості захисту кінцевих точок на основі АІ в платформу безпеки ThinkShield від Lenovo. Це посилить захист кінцевих точок і підвищить стійкість підприємств до постійно мінливого ландшафту загроз».

Підкреслюється, що Lenovo є провідним постачальником корпоративних ПК. Компанія щорічно продає десятки мільйонів пристроїв. Нова угода між давніми стратегічними партнерами покликана значно збільшити кількість пристроїв Lenovo, які постачаються з захистом на основі АІ від SentinelOne, і матимуть переваги від широкої глобальної мережі продажів і партнерської мережі Lenovo. Таким чином, відділ прямих продажів і партнери Lenovo можуть забезпечити найсучаснішу вбудовану систему безпеки для підприємств будь-якого розміру.

«Кіберстійкість неймовірно важлива для безперервності бізнесу, оскільки організації все частіше стикаються з непередбачуваністю. Наша співпраця з SentinelOne є ще одним ключовим аспектом послуг кібербезпеки та кіберстійкості Lenovo, покликаних забезпечити захистом клієнтів від аномальних загроз», - зазначила Патриція Вілкі, старший віцепрезидент і генеральний директор з міжнародних продажів Lenovo Solutions та Services Group.

В рамках розширеної співпраці, Lenovo також створить нову послугу Managed Detection and Response (MDR), використовуючи можливості АІ та EDR (Endpoint Detection and Response) Singularity Platform від SentinelOne в якості основи.

«Кінцеві точки залишаються основним вектором кібератак і найбільш важливою частиною поточних операцій бізнесу. Співпрацюючи з такими лідерами ринку, як Lenovo, ми можемо швидко масштабувати систему безпеки на основі АІ на мільйони комп'ютерів і серверів по всьому світу, - наголосив Ахіл Капур, віцепрезидент відділу вбудованих технологій SentinelOne. - Для Lenovo і SentinelOne це можливість надати клієнтам Lenovo явну перевагу в безпеці та стійкості, завдяки розумним пристроям, які захищають себе в режимі реального часу».

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