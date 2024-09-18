ASUS представила нові 4K-монітори ProArt

18 сентября 2024 г., 15:35

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Компанія ASUS взяла участь у виставці International Broadcast Conference (IBC) 2024, де представила інноваційні монітори ProArt.



Для творців, яким потрібен 4K-монітор із точністю передачі кольору професійного рівня, ASUS пропонує нові монітори ProArt Display PA32UCE та ProArt Display PA27UCGE. Ці 32- і 27-дюймові 4K HDR-монітори з яскравістю 600 кд/м2 забезпечують насичені й точні кольори та 98% охоплення колірної гами DCI-P3. Вони попередньо відкалібровані на заводі для досягнення середнього значення ΔE менше ніж 1. Обидва монітори оснащено рішеннями ASUS Light Sync, зокрема датчиками зовнішньої освітленості та підсвічування. Датчик підсвічування автоматично збільшує яскравість екрана під час запуску, забезпечуючи яскраве зображення та максимальну якість відтворення кольорів. Датчик зовнішнього освітлення автоматично налаштовує колірну гаму монітора залежно від навколишнього освітлення, забезпечуючи реалістичні кольори в будь-якому середовищі. Крім того, ProArt Display PA27UCGE також має частоту оновлення 160 Гц для плавного відтворення зображення.



Вбудований моторизований фліп-колориметр дозволяє підтримувати професійний рівень точності дисплеїв протягом тривалого часу. Крім того, обидві моделі підтримують автоматичне калібрування (самокалібрування), яке гарантує, що відхилення кольору не завадить творчому робочому процесу. Монітори ProArt Display PA32UCE та PA27UCGE забезпечують винятково комфортний перегляд завдяки технології ASUS LuxPixel – набору новітніх розробок, включаючи технологію мінімізації відблисків і низького рівня віддзеркалення (AGLR).



На стенді ProArt відвідувачі також змогли випробувати перший у світі мінісвітлодіодний монітор із роздільною здатністю 8K HDR – ProArt Display 8K PA32KCX. Це 32-дюймове рішення має значення ΔE менше ніж 1 для неперевершеної точності передачі кольору.

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