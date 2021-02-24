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Seagate представила платформу хранения данных Lyve Cloud

24 февраля 2021 г., 16:54
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Seagate представила платформу хранения данных Lyve Cloud

Компания Seagate представила новую платформу хранения как услуги под названием Lyve Cloud, которая, по словам компании, представляет собой S3-совместимое облачное хранилище, предназначенное для помощи предприятиям в извлечении большей выгоды из данных.

Lyve состоит из набора аппаратных систем, программного обеспечения и услуг, призванных дополнить существующую облачную инфраструктуру. Для распределенного предприятия, по словам Seagate, сервис Lyve минимизирует стоимость и уменьшает сложность хранения, перемещения и активации данных.

Компания Seagate разработала Lyve в партнерстве с Equinix, занимающейся цифровой инфраструктурой и центрами обработки данных.

Seagate заявила, что данный шаг свидетельствует о ее фокусировании на решениях для массовых данных, связанных с инициативами по цифровой трансформации. Партнерство с Equinix также играет важную роль в этой стратегии, поскольку предоставляет возможности для улучшения технологии межсетевого взаимодействия, сокращения задержек и географического расширения. Плюс к этому позволяет Seagate создать более надежный портфель услуг, который упрощает доступ к данным, их транспортировку и управление ими для предприятий.

«Lyve Cloud является естественным продолжением лидерства Seagate в решениях для массовых данных, призванных помочь клиентам активировать информацию, которую они в настоящее время отбрасывают, потому что хранить ее слишком дорого», - заявил Рави Найк (Ravi Naik), ИТ-директор Seagate и исполнительный вице-президент по услугам хранения данных. «Предоставляя экономичное облачное хранилище и размещая его ближе к той локации, где создаются данные предприятий, Lyve Cloud позволяет бизнесу хранить и активировать свою информацию безопасно и эффективно».

Seagate заявила, что Lyve предлагает конфиденциальность, отсутствие блокировки и сборов за исходящий трафик. А также позволяет клиентам сохранять полный контроль над своими данными, снижая совокупную стоимость владения для хранения массивных наборов данных.

Сообщается, что Lyve Cloud также имеет сертификаты ISO27001 и SOC2.

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