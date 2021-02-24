Глобальный рост правительственных расходов на ИТ превысит 5%

24 февраля 2021 г., 16:05

Общемировые государственные расходы на ИТ в 2021 г. вырастут не менее чем на 5% «YoY», до 483 млрд долл., — прогнозируют в Gartner.

Правительственные организации различных уровней продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Меры, вынужденно предпринимаемые в сфере здравоохранения и безопасности граждан остаются во главе угла, что вынуждает ускорять процесс цифровой трансформации и, как следствие, увеличивать бюджеты на ИТ.

По меньшей мере три сегмента рассматриваемого рынка в нынешнем году способны показать превышающее среднее по индустрии увеличение расходов. Лидером роста окажется направление программных разработок. Вследствие того, что государственные организации продолжают активное продвижении концепции удаленной работы, а также переход к предоставлению различных услуг в онлайновом формате, глобальные расходы на устройства увеличатся в 2021 г. по меньшей мере на 5,6%.

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