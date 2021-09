Schneider Electric представила новую модификацию ИБП Galaxy VS 20-150кВт с технологией Live Swap

10 сентября 2021 г., 17:35

Компания Schneider Electric анонсировала расширение функциональности популярных трехфазных ИБП Galaxy VS: теперь решение доступно в модификации мощностью 20-150кВт. Также новый Galaxy VS 20-150 kW (400V) для использования с внешними батареями получил поддержку Live Swap.



Live Swap — инновационное решение Schneider Electric, обеспечивающее защиту от поражения электрическим током при прикосновении в процессе замены или добавления силовых модулей в работающий и подключенный к сети ИБП. Live Swap дает возможность осуществить безопасную «горячую» замену модулей без выключения ИБП и нагрузки, а также без перевода техники в режим механического байпаса. Функциональность и надежность решения подтверждена независимыми тестами лаборатории UL.



Помимо поддержки Live Swap, новые функции Galaxy VS включают в себя удобный подсчет сэкономленной электроэнергии в режиме ECOnversion и поддержку подключения по схеме ИТ (без нейтрали).



Технология Live Swap является опциональной и может быть приобретена вместе с ИБП или установлена на уже функционирующем устройстве. Решение доступно в семействе ИБП Galaxy VS только для моделей без встроенных батарей, однако позже поддержка этой технологии будет реализована и на остальных продуктах семейства Galaxy VS.

