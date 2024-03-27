Schneider Electric спільно з NVIDIA розробляє штучний інтелект для ЦОД

27 марта 2024 г., 17:25

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Компанія Schneider Electric – лідер в галузі цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, оголошує про співпрацю з NVIDIA у сфері автоматизації інфраструктури центрів обробки даних, граничного штучного інтелекту (ШІ) та технологій цифрових двійників.

Schneider Electric використає свій досвід в інфраструктурі ЦОД і передові технології ШІ NVIDIA, щоб представити перші загальнодоступні зразки ЦОД з AI. Ці проєкти створені, щоб переглянути критерії розгортання та роботи ШІ в екосистемах ЦОД.

Зі зростанням популярності додатків ШІ в галузях промисловості та використанням значних ресурсів порівняно з традиційними обчисленнями, потреба в обчислювальній потужності зросла експоненціально. Розвиток ШІ призвів до значних трансформацій і складнощів у проєктуванні та роботі ЦОД, коли оператори працюють над швидким будівництвом і експлуатацією енергостабільних об’єктів, які є енергоефективними та масштабованими.

На першому етапі цієї співпраці Schneider Electric представить передові еталонні проєкти ЦОД, розроблені для прискорених обчислювальних кластерів NVIDIA та створені для обробки даних, інженерного моделювання, автоматизації електронного проєктування, автоматизованого проєктування лікарських засобів і генеративного ШІ. Особлива увага буде зосереджена на забезпеченні потужного розподілу, системах рідинного охолодження та елементах керування, розроблених для забезпечення простого введення в експлуатацію та надійної роботи кластера з надзвичайною щільністю. Завдяки співпраці Schneider Electric надасть власникам і операторам ЦОД інструменти та ресурси, необхідні для безпроблемної інтеграції рішень ШІ в їх інфраструктуру, підвищення ефективності розгортання та забезпечення надійної роботи протягом життєвого циклу.

Окрім еталонних проєктів центрів обробки даних, AVEVA, дочірня компанія Schneider Electric, під'єднає свою платформу цифрових двійників до NVIDIA Omniverse, забезпечуючи уніфіковане середовище для віртуального моделювання та співпраці. Ця інтеграція забезпечить безперебійну співпрацю між проєктувальниками, інженерами та зацікавленими сторонами, прискорюючи проєктування та розгортання складних систем, одночасно допомагаючи скоротити час виходу на ринок та витрати.

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