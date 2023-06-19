Schneider Electric запрошує до «Школи сталого розвитку» 

19 июня 2023 г., 12:25

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Schneider Electric, лідер в галузі цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, повідомляє про відкриття своєї «Школи сталого розвитку» та початок набору на навчання. Безплатна цифрова платформа пропонує серію інтерактивних курсів, спрямованих на те, щоб надати компаніям і професіоналам знання та навички, необхідні для підвищення ефективності сталого розвитку.

Програма з трьох частин, яка вперше була запущена для співробітників компанії, щоб навчити персонал Schneider Electric краще підтримувати партнерську екосистему компанії, тепер доступна для професіоналів та компаній будь-якого розміру, що дає їм змогу зробити перший крок до більш сталого майбутнього.

Декарбонізація економіки – це можливість для бізнесу

Паризька угода 2015 року викликала в економіці рух за скорочення або припинення викидів вуглецю. Нещодавнє опитування Gartner продемонструвало, що 87% бізнес-лідерів очікують, що їхні витрати на сталий розвиток зростуть у наступні два роки.

Але попри велику прихильність щодо розв'язання питань з декарбонізації, значна прогалина в знаннях і навичках залишається перешкодою для прогресу. Крім того, компанії все більше покладаються на партнерів, які мають досвід у сфері сталого розвитку, щоб підтримати їх у декарбонізації в їхніх операціях.

Schneider Electric працює як компанія, що має вплив, ставлячи стійкий розвиток в основу свого бізнесу, щоб досягти позитивного, тривалого впливу на планету та суспільство. Завдяки концепції Electricity 4.0 в основі навчальної програми, «Школа сталого розвитку» доповнює та зміцнює це зобов’язання, підтримуючи партнерів у прискоренні кліматичних заходів за трьома основними напрямками: стратегія, оцифрування і декарбонізація.

Визнаючи, що малим і середнім підприємствам часто не вистачає знань та інструментів, необхідних для встановлення кліматичних цілей, вимірювання таких показників, як викиди вуглецю, та їхній вплив, для проведення порівняльного аналізу та оприлюднення прогресу, комплексна навчальна платформа розроблена, щоб допомогти різним підприємствам розпочати процес декарбонізації. Складаючись з трьох розділів, ця платформа охоплює різні теми, від енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, до економіки замкнутого циклу та сталого транспорту.

Розділ 1: Розуміння сталого розвитку та ризиків, пов’язаних з цим (Прийняття заявок відкрито). Учасники знайомляться з основами сталого розвитку, науковими підходами та загальним сприйняттям. Вони дізнаються, чому для компаній вкрай важливо серйозно ставитися до екологічних, соціальних факторів і факторів управління (ESG). Розділ 2: Про те, як діяти відповідно до принципів сталого розвитку компанії (Запуск у третьому кварталі 2023 року). Увагу зосереджено на тому, як малі та середні підприємства можуть розробити стратегію декарбонізації, включаючи інформацію про прості у застосуванні інструменти, які можуть допомогти їм у декарбонізації власної діяльності та діяльності своїх клієнтів. Розділ 3: Використання навичок сталого розвитку для збільшення можливостей для бізнесу (Запуск у першому кварталі 2024 року). Коротко викладено основні знання та інструменти, які вивчаються в рамках програми – від енергоефективності до декарбонізації – щоб допомогти учасникам застосувати теорію на практиці.

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