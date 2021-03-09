SAP ускоренными темпами сокращает выбросы углерода

9 марта 2021 г., 16:15

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Компания SAP рассчитывает достичь нулевого уровня выброса углерода на два года быстрее запланированного ранее срока, т.е. уже к 2023 г. Связано это с тем, что за минувший год ей удалось сильнее сократить выбросы парниковых газов, в основном за счет изменения формата работы. Удаленное взаимодействие позволило сократить выбросы углерода, связанные с ежедневными поездками на работу и эксплуатацией офисных зданий. Также сокращению углеродного следа способствовало уменьшение количества командировок. В результате SAP в 2020 г. уменьшил выбросы на 43% больше ожидаемого, произведя 135 килотонн вместо рассчетных 238 килотонн. Для сравнения, в 2019 г. выбросы разработчика оценивались в 300 тыс. тонн.

Следует отметить, что при подсчетах SAP учитывает все прямые и косвенные выбросы, а также углеродный след, возникающий в цепочке поставок, в том числе связанный с авиаперелетами, арендой автомобилей и сторонними ЦОД. Компания использует подход, предусматривающий предотвращение, сокращение и компенсацию выбросов. Так, например, в работе все чаще используются телекоммуникационные технологии, а не бизнес-поездки. Если выбросов невозможно избежать, применяются энергоэффективное освещение в офисах, системы охлаждения в ЦОДах и альтернативные мобильные решения. Кроме того, SAP компенсирует неизбежные выбросы, поддерживая климатические проекты и работая с партнерами, соответствующими стандарту Gold Standard Foundation.

В рамках программы Science Based Targets (SBTi), компания с 2017 г. принимает меры по ограничению глобального потепления на 1,5 °C. В то время как планы по нулевому выбросу углерода относятся в основном к собственным выбросам компании, цели SAP в области климата охватывают вес цепочки создания стоимости полностью. В частности, компания с 2014 г. использует 100% возобновляемые источники энергии для питания всех своих ЦОДов и соответственно может предложить клиентам облачные решения с нулевым выбросом углерода.

Также компания поддерживает цели в области устойчивого развития, утвержденные ООН, уделяя особое внимание инициативам по борьбе с изменением климата, и помогает более чем 400 тыс. клиентов по всему миру реализовать меры по защите климата посредством таких предложений, как программа Climate 21.

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