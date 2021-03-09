Китай обозначил агрессивные ориентиры развития квантовой информатики

9 марта 2021 г., 15:45

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Будучи уже активно вовлечённым в исследования квантовых вычислений и коммуникаций, Китай в очередной раз продемонстрировал решимость превратить себя в ведущую квантовую сверхдержаву.

Нынешний год знаменует начало реализации 14-го пятилетнего плана экономического развития Китая. Проект этого плана, разработанный правительством в сотрудничестве с Китайской народной политической консультативной конференцией (CPPCC), определяет цели и стратегии до 2025 года и включает в себя «основные национальные научные и технологические проекты в передовых областях, включая квантовые информационные технологии».

Учёный и член CPPCC, Пань Цзяньвэй (Pan Jianwei), сказал, что одна из целей нового плана — создать высокоскоростную систему квантовой связи на больших расстояниях, совместимую с классическими коммуникационными технологиями.

Основная трудность создания квантовой сети заключается в расширении eё масштабов, а это означает, что система дальнодействующей связи, о которой говорит Пань, является особенно амбициозной целью. В частности, спутниковая квантовая сеть, которую китайские ученые не прекращали совершенствовать со времени успешного эксперимента Micius в 2017 году, останется ключевой темой исследований в рамках нового пятилетнего плана.

Большие надежды китайское правительство возлагает и на область квантовых вычислений, где планирует добиться когерентной работы более чем нескольких сотен кубитов до конца 14-й пятилетки. Это примерно соответствует намерениям других ведущих квантовых игроков, таких как IBM, чья дорожная карта включает выпуск устройства с 1121 кубитом в 2023 году, и конечную цель создания квантовой системы на миллион кубитов.

За 14-ю пятилетку центральное правительство обязалось увеличить расходы на «фундаментальные исследования» более чем на 10%; но сколько это будет в денежном выражении и какая доля ассигнований будет выделена квантовой отрасли, пока неясно.

«Китай определённо стоит того, чтобы держать его в поле зрения, там есть несколько фантастических институтов и учёных, но сказать, где они находятся с точки зрения коммерциализации (квантовых технологий) очень сложно», — отметил Саймон Кинг (Simon King), партнёр Octopus Ventures и инвестор в высокие технологии.

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