ViewSonic представил портативные LED-проекторs M2e с мгновенным автофокусом

9 марта 2021 г., 16:55

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель, представил портативный светодиодный проектор M2e.



Как отмечается, новый продукт из серии умных портативных светодиодных проекторов серии M оснащен технологией Time-of-Flight (ToF), которая обеспечивает мгновенную настройку автофокуса. Технология ToF позволяет сверхлёгким портативным проекторам M2e автоматически устанавливать фокус всего за 1 секунду, то есть в 3–5 раз быстрее, чем это возможно с использованием стандартных методов настройки.



Датчики ToF определяют расстояние по времени прохождения фотонов от излучателя датчика до объекта, при этом точность определения не зависит от свойств поверхности этого объекта. Датчики также обеспечивают высокоточную линейность и дальность обнаружения до 3 м при полном охвате окружения.



Обычно после установки в новом месте проекторам требуется рефокусировка: для этого нужно активировать автофокус нажатием кнопки на пульте или вручную отрегулировать кольцо фокусного расстояния. Благодаря встроенному гироскопу проекторы M2e автоматически распознают смену местоположения и мгновенно фокусируют изображение с помощью технологии ToF. Мгновенный автофокус не только точнее, но и быстрее, поскольку выполняется всего за 1 секунду, что в 3–5 раз быстрее, чем при обычном автофокусе, не говоря уже о ручной регулировке кольца фокусного расстояния.



Как отмечается, проектор M2e разработан специально для просмотра контента любого типа: рабочего и развлекательного. Он лёгкий (масса устройства – 1 кг) и чрезвычайно простой в настройке и подключении. Благодаря габаритам и весу М2е легко поместится в сумку или рюкзак.



ViewSonic M2e позволяет транслировать или дублировать визуальный контент со смартфона на большой экран по Wi-Fi, а звук передавать по Bluetooth. А для потоковой трансляции можно воспользоваться кабелем USB Type-C.



Проектор M2e предлагает ряд функций для воспроизведения контента и создания эффекта погружения. Пользователи оценят высокую чёткость изображения благодаря разрешению Full HD и цветопередаче кинематографического уровня с охватом цветового пространства 125% в формате Rec.709, а также светодиодной технологии 2-го поколения от ViewSonic, обеспечивающей получение изображения с диагональю 80 дюймов с расстояния всего 2,1 м. Низкотемпературные светодиоды и уникальная терморегулирующая конструкция позволяют полностью погрузиться в контент. Устройство имеет два встроенных динамика от Harman Kardon.



ViewSonic M2e также оснащен технологией фильтрации синего света, которая защищает глаза пользователей от перенапряжения при продолжительном просмотре.



Как сообщили представители Diweave, новые проекторы уже доступны для заказа, рекомендованная розничная цена - 23 200 грн

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