Samsung планирует скопировать человеческий мозг в чип

28 сентября 2021 г., 16:58

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Корейский промышленный мега-конгломерат Samsung объединился с Гарвардским университетом, чтобы перенести структуру человеческого мозга на компьютерные чипы в надежде, что это позволит воспроизвести такие возможности мозга, как «низкая потребляемая мощность, лёгкое обучение, адаптация к окружающей среде и даже автономность и познание».



В объединённую команду входят профессора Гарварда Донхи Хам (Donhee Ham) и Хонгкун Парк (Hongkun Park); президент и исполнительный директор Samsung Data Systems (SDS) Сунгу Хван (Sungwoo Hwang); вице-президент и генеральный директор Samsung Electronics Кинам Ким (Kinam Kim).



«Суть этого видения состоит в том, чтобы 'скопировать' функциональную карту синаптических связей нейронной сети млекопитающих с использованием передовых инструментов нейробиологии, а затем 'вставить' эту карту в трёхмерную сеть высокоплотной полупроводниковой памяти. Наш подход 'копипаст' потенциально может привести к кремниевым интегральным схемам, которые лучше соответствуют вычислительным характеристикам мозга», – говорится в «перспективной» статье “Нейроморфная электроника, основанная на копировании и вставке мозга”, которая была опубликована в журнале Nature Electronics.



Команда планирует осуществить копирование с помощью «революционной матрицы наноэлектродов», ранее разработанной Хамом и Парком.



О масштабах проекта можно судить по словам самой Samsung: «Поскольку человеческий мозг имеет примерно 100 миллиардов нейронов и примерно в тысячу раз больше синаптических связей, для окончательного нейроморфного чипа потребуется примерно 100 триллионов (ячеек) памяти».



Представители Samsung не уточняют, сколько времени, по их мнению, может занять создание такого вычислительного гиганта (или насколько он будет велик). Но, во всяком случае, эти огромные с точки зрения простой математики числа на самом деле не выходят за рамки возможностей уже существующих технологий.



Сто триллионов байтов равны 100 терабайтам, и Samsung вполне в состоянии предоставить для такого значимого проекта столько высокопроизводительной памяти, сколько потребуется.

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