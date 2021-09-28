Google Maps, YouTube, Gmail больше не работают на миллионах смартфонов

28 сентября 2021 г., 16:05

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В цифровом мире нет ничего незыблемого, а для бесплатных приложений и сервисов эта истина справедлива вдвойне – их провайдеры в любой момент могут перекрыть пользователям доступ к тому, что вроде бы стало неотъемлемым элементом их жизни.



Со вчерашнего дня шанс почувствовать это на себе получили миллионы владельцев устройств с устаревшими версиями Android (2.3.7 Gingerbread и старше).



«В рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасности пользователей, начиная с 27 сентября 2021 года, Google больше не будет разрешать вход в учётную запись с устройств под управлением Android 2.3.7 или более ранних версий,. После 27 сентября, вы можете получить уведомление об ошибке в имени пользователя или пароле при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Map», – поделился информацией менеджер сообщества Google Зак Поллак (Zak Pollack).



«Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам сделать это, чтобы сохранить доступ к приложениям и службам Google», – добавил он, подразумевая, что если такой возможности нет – життя бентежне.



Google регулярно прекращает поддержку старых версий ОС, по причине их большей подверженности сбоям и хакерским атакам. Напомним, что ранее компания блокировала функцию бесконтактных платежей Google Pay на любых устройствах под управлением Android 2.3.



Релиз Android 2.3.7 Gingerbread состоялся в сентябре 2011 года, когда компания использовала названия десертов для основных версий операционной системы. Чтобы обновится с Gingerbread, нужно перейти в Настройки/Система/Дополнительно/Обновление системы. Но сделать это не получится если вы – обладатель одного из таких, когда-то популярных смартфонов, как Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Advance, Sony Xperia Go, Lenovo K800, LG Spectrum, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola XT532 или Motorola Fire.

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