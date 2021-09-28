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Глава AMD Лиза Су считает, что дефицит чипов исчезнет к осени следующего года

28 сентября 2021 г., 17:34
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Как заявила в понедельник генеральный директор AMD Лиза Су, глобальная нехватка чипов станет менее острой во второй половине 2022 года.

«Мы всегда проходили через циклы взлетов и падений, когда спрос превышал предложение или наоборот», - сказал Су на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз, Калифорния. «На этот раз все по-другому».

По словам Су, производственные предприятия, которые были запланированы в прошлом году, скорее всего, начнут выпускать микросхемы в ближайшие месяцы, что поможет сократить дефицит компонентов для ПК и других микрочипов.

Глобальный дефицит чипов станет менее остро проявляться  во второй половине 2022 года, заявила в понедельник генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), хотя и предупредила, что первая половина года будет «скорее всего напряженной».

Производители микросхем все еще испытывают проблемы с поставками из-за серьезных сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией. Но фабрики, ввод в строй которых запланирован еще на прошлый год, вероятнее всего, начнут производить микросхемы уже в ближайшие месяцы, что поможет уменьшить нехватку компонентов для ПК и других микрочипов, отметила Лиза Су.

«Мы всегда проходили через циклы подъемов и падений, когда спрос превышал предложение или наоборот», - отметила Су на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз, Калифорния. - «На этот раз все по-другому».

По словам Су, улучшения будут постепенными, по мере увеличения производственных мощностей.

«На запуск нового завода может уйти от 18 до 24 месяцев, а в некоторых случаях и дольше», - опдчернула она - «Эти инвестиции были начаты примерно год назад».

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