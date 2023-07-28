Samsung Galaxy Watch6 та Watch6 Classic – нові розумні годинники

28 июля 2023 г., 15:44

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Компанія Samsung Electronics представила нові годинники Galaxy Watch6 та Galaxy Watch6 Classic, що допоможуть користувачам формувати корисні для здоров’я звички не тільки протягом дня, а й вночі. Годинники серії Galaxy Watch6 поєднують у собі комплексні рішення щодо здоров’я і високу продуктивність, водночас вони мають вишуканий та витончений дизайн: тонкий безель, великий і яскравий дисплей, а також більш інтерактивний користувацький інтерфейс. В обох моделях представлено широкий вибір універсальних циферблатів та нових ремінців, що дає змогу користувачам створювати власний дизайн годинника, який надихає на досягнення цілей.



«Ми виконуємо свої зобов’язання, щоб кожен міг отримати доступ до сучасних інструментів моніторингу стану здоров’я, які тепер є прямо на зап’ясті завдяки Galaxy Watch6 і Galaxy Watch6 Classic, – сказав ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience в Samsung Electronics. – Від фітнес-тренувань і сну до інформації про харчування – Samsung пропонує нові та зручні інструменти, щоб користувачі могли дізнатися більше про стан здоров’я змінити його на краще».



Годинники серії Galaxy Watch6 цілодобово відстежують стан вашого організму, надаючи важливу інформацію, яка може допомогти поліпшити ваше самопочуття, та пропонують персоналізовані підказки, поради та навіть заохочення. Оскільки запорукою здоров’я є міцний сон, Samsung допомагає користувачам отримувати дані про їхній стан протягом ночі – так само як вони це роблять протягом дня, зосереджуючись на трьох головних складових аналізу сну: розумінні індивідуальних особливостей сну, формуванні корисних звичок та створенні сприятливого для сну середовища.



Завдяки передовим технологіям серія Galaxy Watch6 пропонує поглиблений аналіз Sleep Score Factors для визначення щоночі якості сну та стану здоров’я, зокрема, дані про загальну тривалість сну, його цикли, час перебування в активному стані, а також дані про відновлення фізичної та розумової працездатності. Індивідуальні Sleep Message, розроблені спільно з Американським Національним фондом сну, щоранку надсилають користувачам детальний аналіз про те, як минула ніч. Крім того, Galaxy Watch6 пропонує функцію Sleep Consistency, що показує відповідність часу сну та активності, а також відображає символ тварини, яка характеризує тип сну.



Удосконалена функція Sleep Coaching дає змогу користувачам отримувати певну інформацію про сон і застосовувати її на практиці за допомогою спеціальних інструкцій, порад та нагадувань, доступних як на годиннику, так і на смартфоні, що під’єднаний до Galaxy Watch6. Коли настає час лягати спати, годинник допомагає створити ідеальні умови для відпочинку – автоматично змінює налаштування підключеної домашньої техніки та вмикає Sleep Mode на годиннику й телефоні користувача, вимикає сповіщення, затемнює екран. І навіть активує новий інфрачервоний датчик Invisible LED на годиннику, щоб надати корисну інформацію про стан здоров’я без увімкнення основного підсвічування екрана.



Фітнес-функції – більш персоналізовані, що є додатковою мотивацією для користувачів під час тренування. За допомогою функції Body Composition, яка надає основні фізичні показники, такі як маса скелетних м’язів, швидкість базового метаболізму, вміст води та відсоток жиру в організмі, користувачі можуть зрозуміти, в якій вони фізичній формі, та дізнатися про стан власного організму. Окрім того, завдяки цій функції можна визначати цілі для спортивних занять з огляду на індивідуальні особливості, відстежувати власний прогрес та отримувати персоналізовані рекомендації щодо подальших фітнес-тренувань. А завдяки партнерству із застосунком Whisk користувачі також отримують індивідуальні поради щодо харчування.



Нова функція Personalized Heart Rate Zone аналізує індивідуальні фізичні показники та визначає п’ять оптимальних рівнів інтенсивності бігу, щоб користувачі могли встановити власні цілі відповідно до своїх можливостей – від спалювання жиру до високоінтенсивних тренувань. Окрім наявних тренувальних програм, яких налічується понад 100, з’явилася функція Track Run, що записує пробіжки користувача на біговій доріжці, а функція Custom Workout дає змогу створювати та відстежувати індивідуальний режим тренувань.



До наявних функцій моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми додалися нові. Зокрема, сповіщення про нерегулярний серцевий ритм (Irregular Heart Rhythm Notification) користувачі можуть більше дізнатися про роботу свого серця. Функція працює у фоновому режимі, навіть під час сну, та розпізнає серцеві ритми, які можуть свідчити порушений ритм серцебиття (AFib). Galaxy Watch6 також може вимірювати температуру тіла, що дає важливу інформацію, зокрема, для відстеження менструального циклу. А з функцією «Виявлення падіння» (Fall Detection) можна оцінити, наскільки сильним воно було, незалежно від того, де це сталося – під час фізичних вправ, стоячи на місці або навіть під час сну, якщо користувач випадково впав з ліжка. Зрозумівши, що користувач упав, Galaxy Watch6 автоматично сповіщає про це служби екстреної допомоги або заздалегідь обрані контакти.



Годинники серії Galaxy Watch6 отримали новий дизайн, тож тепер мають кращий вигляд, більшу потужність та широкий вибір кастомізованих і зручних налаштувань. Читати й писати стало ще зручніше завдяки збільшеному на 20% дисплею. Відтепер на ньому відображається більше тексту та клавіатура – і все це зі збереженням комфортного розміру. Більш яскравий дисплей з високою роздільною здатністю має пікову яскравість 2000 ніт, а функція зміни яскравості Always On Display дає змогу побачити вміст на екрані навіть під яскравим сонячним світлом. Завдяки вдосконаленому процесору та пам’яті Galaxy Watch6 забезпечує більш плавну та швидку взаємодію з різними системами.



Galaxy Watch6 отримав на 30% тонший сенсорний безель, версія Watch6 Classic на 15% тонший механічний безель. Серія Galaxy Watch6 має нові стильні інтерактивні та інформативні циферблати, які максимально використовують великий дисплей, а нові ремінці одним натисканням можна легко змінювати або поєднувати між собою.



Користувачі можуть самостійно створити власний дизайн годинника завдяки 704 унікальним комбінаціям ремінців та циферблатів, які доступні на вебсайті Samsung.com. Наприклад, поєднання нового легкого тканинного ремінця і циферблата Sleep Coaching дає змогу отримувати детальну інформацію про сон та насолоджуватися комфортом від носіння годинника на зап’ясті.



Годинники серії Galaxy Watch6 оснащені більшим акумулятором та споживають ще менше енергії, ніж попередні версії, що забезпечує роботу великого та яскравого дисплея. Всього вісім хвилин швидкої зарядки – і користувачі можуть насолоджуватися роботою годинника понад вісім годин, що підходить для відстеження сну.



Годинники серії Galaxy Watch6 відкривають нові можливості для кожного користувача. Завдяки більш удосконаленій функції керування жестами користувачі можуть легко управляти годинником за допомогою простих рухів. Крім того, вони можуть створити власні команди й отримувати доступ до застосунків без дотику до годинника.



Застосунок WhatsApp на Galaxy Watch відкриває можливість користувачам залишатися на зв’язку з друзями та родиною, не дістаючи смартфон із кишені, а вже з осені на операційній системі Wear OS будуть доступні застосунки Google Calendar та Gmail. Власникам нових годинників тепер ще зручніше відстежувати свої тренування та зберігати інформацію про харчування з оновленими застосунками Peloton та MyFitnessPal. Згодом вони отримають додаткові можливості стрімінгу разом з Audible.



Крім того, запровадження нового API для вимірювання температури тіла, що є частиною програмного забезпечення (SDK) Privileged Health від Samsung, дає змогу партнерам у своїх розробках застосунків використовувати інфрачервону технологію, що відкриває перед користувачами цілий світ нових можливостей. Застосунок Thermo Check, який став доступний тільки нещодавно, уже використовує переваги нового API, даючи змогу користувачам безконтактно вимірювати температуру улюбленої страви або води в океані перед плаванням.



І як завжди, персональні дані на годиннику залишаються в безпеці завдяки платформі Samsung Knox.



Galaxy Watch6 та Galaxy Watch6 Classic доступні для попереднього замовлення на деяких ринках з 26 липня, в магазинах вони з’являться 11 серпня.



Galaxy Watch6 доступний у 44-міліметровому графітовому та срібному кольорах і 40-міліметровому графітовому та золотому кольорах за ціною від 11 999 грн за версію з Bluetooth і 13 999 грн – за версію з LTE. Якщо потрібен більш преміальний класичний дизайн годинника, зверніть увагу на Galaxy Watch6 Classic з механічним безелем. Годинник доступний у чорному та срібному кольорах з діаметром 43 мм та 47 мм за ціною від 15 499 грн – за версію з Bluetooth та 18 499 грн – за версію з LTE.



Якщо ви шукаєте нові пригоди та цінуєте довговічність, продуктивність та стиль, Galaxy Watch5 Pro – чудовий варіант, адже тепер він має розширені функції GPS (GPX). Підкорюйте нові маршрути за допомогою бази даних GPX, що дає змогу користувачам шукати й завантажувати вже готові маршрути для тренувань, а функція Route Workout тепер дає можливість імпортувати на годинник маршрути тренувань з бігу та ходьби, окрім раніше доступних піших прогулянок та їзди на велосипеді.

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