Фонд Overture Maps - що обʼєднав AWS, Meta, Microsoft та TomTom - випустив перший набір відкритих картографічних даних

28 июля 2023 г., 16:14

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Фонд Overture Maps Foundation (OMF), який об'єднав зусилля для створення сучасних та нових сумісних відкритих картографічних продуктів, оголосив про випуск свого першого набору відкритих картографічних даних.



Етапний реліз Overture 2023-07-26-alpha.0 включає чотири унікальні шари даних: Місця інтересу (POI), Будівлі, Транспортна мережа та Адміністративні кордони. Ці шари, що поєднують різні джерела відкритих картографічних даних, були перевірені та об'єднані за допомогою низки перевірок якості та представлені у схемі даних Overture Maps, яка була опублікована у червні 2023 року. Набір даних Places включає дані про більш ніж 59 млн місць по всьому світу і стане основним елементом навігації, локального пошуку та багатьох інших додатків, заснованих на визначенні розташування. Набір даних доступний для завантаження на сайті.



Заснована в грудні 2022 року компаніями Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft і TomTom, сьогодні Overture включає більше десятка картографічних, геопросторових і технологічних компаній, у тому числі її нові учасники - Esri, Cyient, InfraMappa, Nomoko, Precisely, PTV Group, SafeGraph, Sanborn та Sparkgeo. В основі співробітництва лежить теза про те, що картографічні дані мають стати спільним активом для підтримки майбутніх програм. У міру зростання вимог до точності, періодичності та атрибуції карт для задоволення потреб користувачів, вартість та складність збору та підтримки глобальних картографічних даних виходять за межі можливостей будь-якої однієї організації.



"Випуск Overture 2023-07-26-alpha.0 - це значний крок у створенні всеосяжного відкритого картографічного набору даних ринкового рівня для нашого світу, що постійно змінюється. Зокрема, набір даних "Місця" являє собою великий, раніше недоступний відкритий набір даних, що дозволяє картографувати все - від нових великих та малих підприємств до вуличних ринків, розташованих у будь-якій точці світу", - сказав Марк Пріоло (Marc Prioleau), виконавчий директор Overture Maps Foundation. "Кожен, хто працює в картографії, знає, що вихідні дані - це лише початок; подальше завдання полягає у підтримці даних в умовах постійних змін, щоб відповідати очікуванням користувачів. Overture планує налагодити широку співпрацю, яка дозволить створити та підтримувати в актуальному стані всеосяжну базу даних точок інтересу".



У новому наборі даних є чотири шари даних.



Місця інтересу: Шар даних "Місця" OMF включає понад 59 млн записів POI, які раніше не публікувалися як відкриті дані. Цей набір даних, створений на основі наданих OMF компаніями-засновниками Meta та Microsoft даних, забезпечує значну базу даних про місця у світі. Спільнота Overture буде об'єднувати найкращі дані з усіх доступних ресурсів, включаючи відкриті урядові дані, краудсорсингові місцеві картографічні дані, методи AI/ML та інші, щоб постійно покращувати, оновлювати та розширювати дані. Набір даних Places ліцензований відповідно до CDLA Permissive v2.0, дозвільної ліцензії відкритих даних, і може вільно використовуватися будь-якими розробниками карток або постачальниками послуг позиціювання.



Шари "Шари" OMF включає понад 780 млн унікальних будівель по всьому світу. Цей шар був розроблений шляхом поєднання різних проєктів відкритих даних, включаючи OpenStreetMap, Microsoft AI-Generated building footprints та Esri.



Транспорт: Транспортний шар OMF є всесвітньою дорожньою мережею, створеною на основі даних проєкту OpenStreetMap. Ці дані, створені спільнотою, були перероблені у формат Overture, який забезпечує послідовну сегментацію даних та лінійну систему відліку для підтримки додавання таких даних, як обмеження швидкості або рух у реальному часі.



Адміністративні кордони: Глобальний відкритий набір даних про національні та регіональні адміністративні кордони, що включає назви регіонів, які були перекладені більш ніж 40 мовами для підтримки міжнародного використання.



Всі шари даних були відформатовані відповідно до нещодавно запущеної OMF схеми даних, яка призначена для того, щоб розробники картографічних сервісів могли отримувати та використовувати картографічні дані стандартним, документованим способом та забезпечувати їхню взаємодію.



OMF публікує дані у відкритому доступі, щоб отримати відгуки громадськості. Відгуки можна залишати на GitHub або електронною поштою [email protected]. У наступних випусках будуть інтегровані нові джерела відкритих даних, проведено подальшу трансформацію цих шарів даних у схему OMF, а також впроваджено систему посилань на глобальні об'єкти (Global Entity Reference System) - систему стабільних ідентифікаторів, що дозволяє послідовно додавати дані до об'єктів на карті.

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