За 17 місяців війни «Київстар» спрямував на допомогу громадянам та ЗСУ понад 1 млрд грн.

28 июля 2023 г., 14:35

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Від початку повномасштабної війни національний телеком-оператор надав допомоги державі, «Збройним силам України», та абонентам на загальну суму понад 1,162 млрд грн.

Компанія зосередила свою підтримку на реалізації проєктів, які допомагають Україні долати складнощі війни та наближають перемогу та мир. Серед таких – забезпечення гуманітарних потреб ЗСУ, відновлення цифрової інфраструктури, протидія кіберзлочинам, розмінування території України, підтримка медичних закладів, забезпечення безкоштовним зв'язком захисних об'єктів цивільної оборони, допомога вразливим верствам населення тощо.

Зокрема, компанія виділила 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України, 55 млн грн – для посилення кіберзахисту країни, 45 млн грн перераховано фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», 10 млн грн – для оснащення інженерно-саперних груп у межах ініціативи «Нам тут жити», ще 10 млн грн отримав національний реабілітаційний центр «Незламні» на обладнання для лікування дітей з опіками. Понад 500 млн грн виділено на забезпечення безплатних послуг зв'язку для захисних об'єктів цивільної оборони, навчальних закладів, що постраждали від руйнувань, лікарів, абонентів на деокупованих територіях. Телеком-оператор також підтримує своїх співробітників, які знаходяться на військовій службі в лавах ЗСУ, нараховуючи їм щомісяця заробітну плату.

У проєктах допомоги ЗСУ та населенню України беруть участь як співробітники й волонтерські групи компанії, так і абоненти. Зокрема співробітники «Київстару» перерахували 2,2 млн грн власних коштів на благодійні проєкти, а абоненти за допомогою послуг SMS, «Допомога ЗСУ» та інших телеком послуг, наданих компанією, зібрали понад 46 млн грн. Ці кошти були перераховані до фондів «Повернись живим», «Твоя опора», «Let's help», «Карітас Україна» та інші.

Крім допомоги ЗСУ та суспільству, «Київстар» відновлює та розвиває телеком-інфраструктуру України, інвестує в енергонезалежність мобільної мережі, підключає до безкоштовного інтернету укриття та модульні містечка для переселенців.

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