Samsung анонсувала Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4

11 августа 2022 г., 8:25

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Компанія Samsung Electronics на спеціальному заході представила наступне покоління складаних смартфонів – Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4.



Як підкреслюється, обидва пристрої пропонують складаний формфактор, розширені засоби персоналізації та ще більше продуктивності.

Galaxy Flip4 отримав оновлені ключові характеристики, зокрема нову камеру, ефективнішу батарею та більше опцій кастомізації. Згідно з заявою виробника, смартфон відкриває перед користувачами нові можливості із складаним формфактором, імерсивними дисплеями, багатозадачністю рівня ноутбука, а також передовими технологіями камер й потужними процесорами.



Відеозйомка чи групові селфі з різних ракурсів і без допомоги рук тепер стало робити легше – потрібно просто частково скласти Flip4 й активувати FlexCam. Завдяки співпраці Samsung і Meta, FlexCam оптимізовано до найбільш популярних соцмереж, зокрема Instagram, WhatsApp і Facebook. Можна знімати високоякісні селфі за допомогою зовнішнього екрана та основної камери з оновленим режимом “Швидкий знімок” (Quick Shot). Контент-креатори і влогери, безсумнівно, оцінять можливість розпочати фільмування з основної камери в режимі “Швидкий знімок”, а потім перейти в режим Flex, щоб продовжити запис без допомоги рук, не зупиняючи сам процес ні на мить. Тепер “Швидкий знімок” також дасть змогу робити селфі в режимі «Портрет» із попереднім переглядом фото з реальним співвідношенням сторін. Сенсор оновленої камери сприймає на 65% більше світла, що в поєднанні з можливостями мобільної платформи Snapdragon 8+ Gen 1 гарантовано надає чіткіші та яскравіші фото і відео – і вдень, і вночі, стверджує Samsung.

Flip4 дозволяє багато чого робити, навіть не розкладаючи смартфон. Телефонувати, відповідати на повідомлення, відкривати автомобіль і керувати віджетом SmartThings Scene – усе із зовнішнього екрана.



Galaxy Flip4 може знімати, відтворювати контент і тримати вас на зв’язку без підзарядки ще довше завдяки покращеній батареї ємністю 3700 мА·год. Апарат тепер має підтримку надшвидкого заряджання (Super Fast Charging), тож у разі потреби можна легко відновити до 50% заряду всього приблизно за 30 хвилин.



Телефон має тонший шарнір, згладжені кути, контрастне матове заднє скло та блискучу рамку.

Як заявила Samsung, модель Galaxy Fold4 об’єднала всі найкращі розробки в галузі мобільних технологій, отримавши неймовірну функціональність – і неважливо, складений він, розкладений чи в режимі Flex. Крім того, цей пристрій першим отримає Android 12L, спеціальну версію Android, створену Google для взаємодії з великими екранами, включно зі складаними.



Нова панель задач Fold4 забезпечує робоче середовище дуже подібне до ноутбука, пропонуючи зручний доступ до улюблених і нещодавно відкритих додатків. До того ж нові жести прокручування роблять багатозадачність ще інтуїтивно зрозумілішою, наголошує виробник. Можна миттєво перемикати повноекранні додатки на спливаючі вікна чи розділяти екран навпіл, щоб зручніше займатися кількома справами водночас.

У співпраці з Google і Microsoft компанія Samsung намагається вивести багатозадачність на новий рівень. Додатки Google, зокрема Chrome і Gmail, тепер підтримують функцію перетягування (drag-and-drop), що дає змогу швидко копіювати й вставляти в інший додаток посилання, фотографії тощо. Складаний дисплей чудово підходить, щоб отримати максимум від повного пакету Microsoft Office і Outlook, виводячи на екран більше інформації та забезпечуючи швидшу взаємодію з контентом. Доповнює ці багатозадачні властивості підтримка S Pen для малювання, нотаток та іншого, яке тепер простіше зберігається у чохлі-підставці Standing Cover зі спеціальним відділенням для електронного пера.

Galaxy Fold4 оснащений оновленим ширококутним об’єктивом на 50 Мп та об’єктивом із 30-кратним Космічним зумом. Низка кастомізованих знімальних режимів, зокрема ширше застосування зуму, що активується в режимах Capture View, режимі попереднього перегляду на обох екранах (Dual Preview) та зйомці селфі на основну камеру (Rear Cam Selfie), допомагає сповна скористатися всіма перевагами унікального формфактора для найбільш ефективної і гнучкої зйомки. А зі збільшеними на 23% пікселями основного сенсора зображення та вдосконаленими алгоритмами обчислення гарантовані чіткі кадри навіть вночі.

Більш імерсивний та яскравіший головний екран з адаптивною частотою оновлення 120 Гц і менш помітною камерою, що вмонтована в дисплей, має діагональ 7,6-дюймів. Додатки популярних соцмереж – на кшталт Facebook – оптимізовано для роботи на великому екрані, завдяки чому споживати контент стало зручніше. Навіть якщо додаток не оптимізовано, новий тачпад для Flex дозволить із неймовірною точністю керувати плеєром у цьому режимі: призупиняти й відтворювати відео, перемотувати назад, масштабувати контент.

Геймери оцінять більшу швидкість ігор, що стало можливим завдяки потужній мобільній платформі Snapdragon 8+ Gen 1 та підтримці надшвидкісної мережі 5G. Тонший шарнір, менша вага та вужчі рамки разом із ширшим екраном дозволяють зручно користуватися зовнішнім екраном однією рукою.

Корпус з Armor Aluminum, захисне покриття шарніра, ексклюзивне скло Corning Gorilla Glass Victus+ для зовнішнього екрана та заднього скла робить Flip4 та Fold4 найміцнішими складаними смартфонами Samsung. Головний екран було також зміцнено завдяки оптимізованій структурі багатьох шарів, що допомагає зменшити пошкодження від зовнішніх впливів. Крім того, Flip4 і Fold4 отримали водостійкість класу IPX82, а тому у їхніх власників поменшає тривог, якщо вони раптом потраплять під дощ.

Galaxy Flip4 буде доступний у перлистому фіолетовому й графітовому, а також блакитному, Galaxy Fold4 - у сіро-зеленому та фантом чорному.



Ціни на Galaxy Flip4 стартують від 39 999 грн за версію з 128 ГБ та 42 999 грн за модель з 256 ГБ. Fold4 буде запропоновано по ціні від 74 999 грн за версію 256 ГБ та 79 999 грн з 512 ГБ на борту.

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