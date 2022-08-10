TrendForce очікує, що ціна споживчої DRAM і далі знижуватиметься

10 августа 2022 г., 16:35

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За даними аналітиків TrendForce, зниження вартості споживчої оперативної пам'яті, що спостерігається зараз, найближчим часом лише посилиться. У підготовленому компанією звіті зазначається, що під тиском виробництва, що постійно зростає, корейські виробники значно збільшили свою готовність піти на компроміс у ціноутворенні, щоб стимулювати закупівлі в гуртових та роздрібних продавців, що призвело до неухильного зростання цін. Крім того, що корейські виробники з ентузіазмом знижують ціни, на ринку циркулюють й недорогі чіпи зі спотового ринку. У інших постачальників немає іншого вибору, окрім як наслідувати їх приклад і люто знизити ціни для підтримки продажів, що швидко посилить падіння споживчих цін DRAM у третьому кварталі 2022 р. з початкової оцінки в 8-13% до квартального зниження на 13-18%.



Напередодні четвертого кварталу буде складно відновити темпи зростання запасів до того, як запаси на складах продавців будуть повністю виснажені. TrendForce очікує, що ціна споживчої пам'яті DRAM продовжуватиме падати доти, доки надмірна пропозиція на ринку не зменшиться. Таким чином, споживчі ціни на DRAM продовжать знижуватися ще на 3-8% у четвертому кварталі, і не можна виключати можливість їх стійкого зниження.



Що стосується DDR3, її ціни минулого року досягли найвищої точки через агресивну стратегію ціноутворення, ухвалену корейськими виробниками. Якщо взяти як приклад DDR3 4 Гб, то ці чіпи продавалися приблизно на 60% дорожче у порівнянні з їхнім історичним мінімумом. Що ж до сучасних рішень, то клієнти вважають за краще встановлювати у нових проєктах DDR4. Крім міркувань вартості, розмір партій DDR3 для тайванських виробників також є ключовим фактором, оскільки насамперед досить великі замовлення будуть стиснуті, залишаючи більший доступний простір інших компонентів. Виходячи з вищезгаданих міркувань, процес переходу клієнтів на DDR4 виглядає оптимістичніше, ніж очікувалося. Тому, оскільки масштаби ринку DDR3 явно скоротилися, у майбутньому буде багато можливостей подальшого зниження. Хоча поточна ціна DDR4 відносно низька, її технологічний процес більш досконалий, ніж у DDR3, та три основні виробники все ще планують продовжити перехід на нові процеси. Вартість буде ефективно знижена, тож очікується, що цінова тенденція продовжить знижуватися.

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