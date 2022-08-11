Російські хакери провели 203 кібератаки на Україну у липні

11 августа 2022 г., 9:35

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки.



Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.



Як повідомляється, хакери атакували уряд і місцеві органи влади 56 разів, сектор безпеки та оборони - 24, комерційні організації - 21.



Найпоширеніші методи кібератак у липні: відомі вразливості 59, шкідливий програмний код - 42, втручання - 34, збір інформації зловмисником - 30.



Тимчасом як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери «підтримують» ці атаки у кіберпросторі.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру