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Російські хакери провели 203 кібератаки на Україну у липні

11 августа 2022 г., 9:35

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки.

Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.

Як повідомляється, хакери атакували уряд і місцеві органи влади 56 разів, сектор безпеки та оборони - 24, комерційні організації - 21.

Найпоширеніші методи кібератак у липні: відомі вразливості  59, шкідливий програмний код - 42, втручання - 34, збір інформації зловмисником - 30.

Тимчасом як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери «підтримують» ці атаки у кіберпросторі.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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