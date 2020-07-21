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Рынок изогнутых мониторов вырастет на 24%

21 июля 2020 г., 11:05
Рынок изогнутых мониторов вырастет на 24%

Исследователи из компании TrendForce прогнозируют стабильное развитие мировому рынку мониторов с изогнутыми экранами. Как ожидается, по итогам 2020 г. будет глобально отгружено не менее 12,86 млн подобных устройств.

В сегменте изогнутых мониторов крайне высокая конкуренция и высокая концентрация с учетом наличия лишь нескольких брендов и ограниченного количества поставщиков панелей. Первую позицию занимает Samsung, а следом разместились AOC/Philips и MSI, ориентированная преимущественно на сегмент High-End игровых мониторов. В нынешнем году за тремя ведущими вендорами будет почти 70% рассматриваемого рынка.


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