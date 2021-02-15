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Новый монитор Philips 23,8 дюйма с высоким уровнем энергосбережения обойдется в 6999 грн

15 февраля 2021 г., 15:14
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Новый монитор Philips 242B1G обойдется в 6999 грн

Линейка мониторов Philips B Line пополнилась моделью Philips 242B1G с диагональю 23,8 дюйма (60,5 см). Новинка нацелена, в первую очередь, на профессионалов, которые заботятся об окружающей среде. Среди особенностей данного дисплея отмечают высокий уровень энергосбережения, простота использования и комфорт для глаз, поскольку используемая в нем IPS-панель обеспечивает полноцветное изображение и широкие углы обзора.

В Philips 242B1G используется новая технология светодиодной подсветки, которая сохраняет яркость и насыщенность цветов, при этом потребляя значительно меньше энергии. Монитор также оснащён рядом других энергосберегающих технологий, таких как датчики PowerSensor и LightSensor, а также нулевой выключатель питания.

Датчик PowerSensor при помощи инфракрасных сигналов определяет, находится ли пользователь перед устройством, и автоматически снижает яркость. Заявлено, что это поможет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию. В то же время технология LightSensor оценивает освещённость помещения и регулирует яркость экрана в зависимости от неё. А выключатель Zero Power полностью отключает монитор от сети, что приведет к нулевому энергопотреблению.

Новый монитор Philips 242B1G обойдется в 6999 грн

Монитор Philips 242B1G на 85% сделан из переработанного пластика и обладает сертификатом TCO Certified Edge. Устройство не содержит вредных веществ, таких как ртуть, галогены (для минимизации воздействия на окружающую среду), ПВХ и бромированные антипирены. Помимо этого, монитор поставляется в переработанной на 100% упаковке и соответствует основным международным стандартам, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS.

Монитор Philips 242B1G оснащен тремя функциями, которые позволяют снизить нагрузку на глаза. Так, режим LowBlue сокращает вредное коротковолновое синее свечение, а технология FlickerFree регулирует яркость и уменьшает мерцание для более комфортного просмотра. Функция EasyRead обеспечивает возможность чтения, аналогичного чтению с бумаги.

Продажи монитора Philips 242B1G стартуют в марте по рекомендованной розничной цену 6999 грн.

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