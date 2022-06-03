Рішення Netscout - протидія DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру  

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Компанія NWU, офіційний дистриб’ютор продуктів та рішень Netscout на території України, Кавказу та Середньої Азії, пропонує своїм замовникам ряд продуктів від Netscout - лідера ринку систем безпеки, захисту від вторгнень та аналізу мережевої активності і безперебійної роботи додатків критичної інфраструктури

Arbor Sightline(Arbor SP\TMS) комплекс захисту від DDoS (кібератак) компанії Netscout.

Створений для великих установ з розподіленої мережею, державних підприємств, операторів зв'язку та інтернет-провайдерів.

Продукт розроблений для вирішення питань аналізу, боротьби та протидії спробам зловмисників паралізувати, проникнути у внутрішній периметр або вивести з ладу критично важливі інфраструктурні сервіси компанії. Інструментарій комплексу дозволяє адміністраторам, представникам служб IT-безпеки виявляти і швидко реагувати на різноманітні види кібератак і нейтралізувати їх до того як вони нанесуть не виправні збитки організації. В основній зоні ризику дій зловмисників перебувають організації фінансового і державного сектору, оператори зв'язку та інтернет-провайдери та великі промислові підприємства.

Механізми Arbor Sightline виявляють і протидіють DDoS та цілеспрямованим атакам на конкретну інфраструктуру та сфери бізнесу і забезпечують безперервність роботи критичних процесів.

Компоненти комплексу можуть буди встановлені на майданчиках (дата-центрах) операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, банків, держустанов, промислових об’єктах тощо. Основна вимога – забезпечити зв'язок компонентів комплексу Arbor Sightline між собою і мережевою інфраструктурою організації замовника. Використання принципу географічного рознесення компонентів комплексу є бажаним для забезпечення відмово стійкості у випадку виникнення проблем на якійсь окремій локації (майданчику, дата-центру)

Arbor Edge Defense (AED) потужний In-line інструмент захисту від DDoS(кібератак) компанії Netscout. AED в мережі замовника виступає першою і останньою лінією захисту від загроз.

Netscout AED. Перша й остання лінія розумного, автоматизованого захисту периметру

Створений для малого та середнього бізнесу, державних підприємств, фінансових установ та не великих провайдерів зв’язку та інтернет-провайдерів.

AED – розгортається на периметрі мережі (між маршрутизатором і брандмауером) замовника таким чином, що весь трафік проходить крізь нього. Завдяки використанню власних репутаційних сигнатур Netscout Atlas Intelligence Feed(AIF) та сигнатур типу STIX\TAXII, система AED виконує постійних аналіз трафіку на предмет загроз і здатний в автоматичному режимі виявляти та знешкоджувати атаки DDoS не тільки на критично важливі сервіси компанії(додатки, серверну інфраструктуру і т.д.), а також захищати комплекси, безпеки периметру мережі(NGFW фаєрволи, IPS\IDS системи, VPN шлюзи і т.д.) тим самим підвищуючи ефективність їх роботи.

Netscout NPM сімейство рішень для комплексного моніторингу і управління сучасною мережевою інфраструктурою, а також забезпечення доступності критично важливих бізнес-послуг і продуктивності мережі. Рішення розроблені для усіх сфер бізнесу, для невеликих і розподілених мереж.

Завдяки моніторингу даних про продуктивність у режимі реального часу, який може включати оцінку журналів продуктивності, ІТ-фахівці можуть виявляти основні причини проблем до того, як вони переростуть у збої або переривання. Якщо спостерігається деградація сервісу, потрібно швидко зрозуміти в чому саме проблема, багаторівневість сучасних інформаційних мереж накладає певні складності в процеси пошуку і локалізації проблем.

Сучасна ІТ-інфраструктура дуже складна і складається з безлічі компонентів та взаємозалежностей. Те, як ці мережеві компоненти працюють окремо і разом, визначає продуктивність працівників та ефективність бізнесу в цілому.

Коли до набору технологій додаються сторонні додатки програмного забезпечення як послуга (SaaS), можуть виникнути додаткові складності, що призводять до проблем із продуктивністю. Виявляти проблеми у все більш складних інфраструктурах може бути досить не просто, а отже ускладнюється їх усунення до того, як вони вплинуть на роботу користувачів.

Сучасні організації потребують:

цілісної видимості всієї інфраструктури надання послуг для підтримки нової динаміки доступу, яка може включати потребу в ємності каналів зв’язку для організації ефективної роботи з використанням віддаленого доступу;

моніторинг вхідної активності для відстеження та визначення тенденцій трафіку та використання додатків має важливе значення;

повна видимість яка має бути невід'ємною частиною широкої стратегії продуктивності та доступності, яка охоплює не лише периферійні та приватні центри обробки даних, але також хмарне середовище та середовище SaaS.

Забезпечення високоякісного досвіду для співробітників з будь-якого місця, на будь-якому пристрої і в будь-якій інфраструктурі є пріоритетом номер один в сучасному світі.

NETSCOUT Omnis Security – це передова платформа для виявлення та реагування в мережі, яка забезпечує масштаб, охоплення та узгодженість, необхідний інструментарій для захисту сучасної цифрової інфраструктури.

Платформа безпеки NETSCOUT Omnis

Комплексна мережева безпека та видимість

В основі NETSCOUT Omnis Security лежать платформи InfiniStreamNG (ISNG) та vSTREAM. Використовуючи запатентовану і перевірену технологію, цей інструментарій, що легко масштабується, перетворює мережеві пакети в інтелектуальні дані, забезпечуючи комплексну і прозору видимість у розрізненій цифровій інфраструктурі.

Розумний захист периметра

NETSCOUT Omnis Security прозоро інтегрується з комплексом протидії кібератакам (DDoS) Arbor Edge Defense (AED) який блокує DDoS-атаки, кіберзагрози та вихідні індикатори компрометації, виступаючи як перша та остання лінія інтелектуального автоматизованого периметра оборони. Синергія NETSCOUT Omnis Security з продуктами захисту та протидії DDoS, які наповнені даними про загрози власного аналітичного центру Netscout Atlas (AIF) та інших виробників сигнатур (STIX\TAXII), створюють потужний комплекс аналітики, розслідування інцидентів та протидії існуючим загрозам.

Для замовлення індивідуальної консультації або при виникненні питань по рішенням Netscout звертайтесь на [email protected]

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист