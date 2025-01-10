Cynet All-in-One - універсальне рішення для комплексної кібербезпеки

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Компанія NWU провела вебінар, присвячений знайомству з можливостями платформи Cynet All-in-One, яка дає змогу організувати захист ІТ-інфраструктур підприємств середнього та малого бізнесу.

Завдання забезпечення кібербезпеки підприємства постійно ускладнюється. Якщо раніше основний акцент робився на захист кінцевих точок, мережі та ділової інформації, то в міру розвитку технологій кількість таких завдань значно збільшилася. “Відповідно з'явилося безліч нових інструментів, при, тому що залишилися і ті, що використовуються. Таким чином, ускладнилося їх обслуговування і взаємодія”, підкреслив у своїй доповіді Володимир Аношко, менеджер з розвитку бізнесу NWU.

Змінюється й ІТ-інфрастуктура. Досить сказати, що, за оцінками аналітиків, близько половини співробітників сьогодні у своїй роботі використовують мобільні пристрої. А отже, необхідно захищати їх від різноманітних загроз. Електронна пошта - одна з ключових компонент сучасного бізнесу - також потребує підвищеної уваги. Чого тільки варті наслідки фішингових атак. Моніторинг активності користувачів став сьогодні обов'язковим: він дає змогу аналізувати дані, що закачуються і вивантажуються, фіксувати точки входу як географічно, так і за IP-адресами, відстежувати час виконання підозрілих завдань. Хмарні та SaaS-платформи також вимагають ретельного кіберзахисту.

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Володимир Аношко зазначив, що якщо виділяти для вирішення всіх перерахованих завдань окремі продукти, під час оцінки сукупних витрат варто врахувати не тільки кошти для їх придбання, а й вартість підтримки та навчання. Крім того, наявність різнорідних додатків значно ускладнює їхню інтеграцію. “Уникнути цих проблем можна за допомогою впровадження комплексних платформ безпеки, таких як Cynet All-in-One”, резюмував доповідач.

Серед підтримуваних у Cynet All-in-One функцій особливу увагу варто звернути на Security Operation Center, що працює в режимі 24/7. Це означає, що замовник отримує від вендора команду фахівців з безпеки, яка оперативно реагує на інциденти. Причому виконує це як разом зі співробітниками клієнта, так і незалежно від них, якщо вони не можуть наразі займатися вирішенням такого завдання. Комунікації з такою командою виконуються за допомогою СМС і дзвінків, а також шляхом отримання аналітики.

Цікава можливість Cynet All-in-One - функція Cynet Playbook. Це заздалегідь підготовлений набір інструкцій, сценаріїв, автоматизованих дій, які допомагають швидко та ефективно реагувати на кіберзагрози, виявлені платформою. Cynet Playbook є частиною оркестрації та автоматизації безпеки і призначений для стандартизації та прискорення процесу реагування на інциденти. Що містить Cynet Playbook? Це автоматичне реагування на загрози: тобто виявити загрозу, автоматизувати, виконати сценарій дій, зробити ізоляцію пристрою, блокування IP, очищення системи або надсилання сповіщень, аналіз і класифікація інцидентів.

“Playbook працює в інтеграції з такими системами, як CIE та UEBA. Це можуть бути CIE та UEBA, які придбані в платформі All-in-One, чи це можуть бути і системи, які вже працюють в організації, які вже впроваджені. Тобто не обов'язково, якщо це є в Cynet, треба використовувати тільки те, що є в Cynet. Але плюс у тому, що якщо у вас цього немає, ви можете купити це разом і зробити, скажімо, інтеграцію, автоматизацію”, наголосив Володимир Аношко.

Варто мати на увазі, що Playbook є закритою платформою, тому неможливо самостійно поповнювати її своїми пресетами. Але за необхідності врахувати якісь особливості ІТ-інфраструктури замовника, достатньо звернутися із запитом до Cynet, і виробник виконає таке налаштування.

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Ще одна можливість платформи Cynet All-in-One - Lighthouse - дає змогу відстежувати Darknet і взагалі різні ресурси хакерів на предмет витоку даних. І в разі виявлення такого інциденту формується спеціальне попередження.

Cynet All-in-One широко застосовується в різних галузях, включно з медициною. Специфікою останньої є використання таких операційних систем, як Windows NT і Windows XP. А платформа успішно їх підтримує.

“Особливо варто відзначити той факт, що у 2023 році рішення Cynet All-in-One вперше отримало відзнаку MITRE ATT&CK за те, що без будь-яких змін конфігурації змогло забезпечити 100% видимості та 100% аналітичного покриття, - зазначив Володимир Аношко. - А вже у 2024 році компанія Cynet впевнено закріпила своє лідерство у сфері кібербезпеки. Досягнення Cynet підтверджують її виняткову ефективність і надійність за показниками MITRE ATT&CK. 100% захисту: успішне блокування всіх атак на етапі їх виконання. 100% видимості: повне виявлення кожного етапу атак. 100% аналітичного покриття: деталізований аналіз кожного інциденту. Нульова кількість хибних спрацьовувань: абсолютна точність у виявленні загроз". Він підкреслив, що ці результати демонструють не лише технологічну перевагу Cynet, але й її здатність оперативно реагувати на сучасні виклики у сфері кібербезпеки. "Компанія впевнено утримує провідну позицію серед світових лідерів у захисті від загроз, підтверджуючи свою репутацію надійного партнера для бізнесу будь-якого масштабу", додав доповідач.

Примітно, що Cynet крім платформи All-in-One пропонує і рішення Elite. В останньому відсутні ESPM та Email Security. Стандартно в Elite відсутні й MTD, SaaS і Centralized Log Management, які за бажанням їх можна додати. Зауважемо, функціональність Security Operation Center 24/7 у платформі Elite також підтримується.

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