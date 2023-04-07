Ringostat використувує АІ для суттєвого прискорення контролю роботи відділу продажів

7 апреля 2023 г., 14:25

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Ringostat AI – новий продукт на основі штучного інтелекту для команд продажів. Він дозволяє керівникам відділів економити час на прослуховуванні та аналізі записів розмов для оцінювання роботу менеджерів.

Прослуховування дзвінків – основа контролю відділу продажів і навчання нових співробітників. Але такий процес забирає багато часу. Пів години на аналіз п’ятихвилинної розмови – це реальні дані з досвіду Ringostat. І це якщо керівник ще дуже стисло описує слабкі місця та поради. Можна уявити, скільки часу на місяць витрачається, коли потрібно оцінити роботу десятка співробітників.

Ringostat AI покликаний розв'язати проблему тривалого аналізу дзвінків, адже продукт допоможе суттєво заощадити час на контроль команди. АІ перекладає діалог з мови комунікації на мову, зрозумілу користувачу, аналізує, розшифровує та навіть надає поради щодо подальших кроків. Менеджеру залишається тільки зробити свій експертний висновок.

Продукт працює з аудіозаписами розмов, що робить платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat. Він надає звітність як за кожним дзвінком, так і вибірку за всіма діалогами, де показується зведена інформація про кожен. Так можна швидко зрозуміти, на які дзвінки варто звернути увагу.

Рішення буде корисним для малого та середнього бізнесів, адже допоможе покращити якість обслуговування, докладаючи до того менше зусиль. Також розшифровка найвдаліших діалогів – хороша база для навчання новачків.

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