Ринок SSD минулого року впав на 14% до 29 млрд дол., але до 2028 р. зросте до 67 млрд дол.

7 апреля 2023 г., 15:35

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За даними аналітичної компанії Yole Group, доходи від продажів твердотільних накопичувачів впали майже на 14% у 2022 році. Перспективи на 2023 рік викликають занепокоєння, але довгострокові перспективи до 2028 року є привабливими.

Динаміка ринку флеш-пам'яті NAND була позитивною у 2021 році та в перші місяці 2022 року. Однак кілька одночасних макроекономічних тенденцій, включаючи глобальну інфляцію, геополітичну напруженість і вичерпання запасів виробників електроніки, призвели до різкого уповільнення попиту. Як наслідок, минулий рік був невдалим для твердотільних накопичувачів: порівняно з 2021 роком обсяг продажів знизився до 29 млрд дол. з 34 млрд дол.

Перспективи на 2023 рік викликають занепокоєння, оскільки повільне освоєння запасів і слабка економіка збережуться, що призведе до значного короткострокового надлишку пропозиції, а отже, до зниження цінових прогнозів. У довгостроковій перспективі загальний обсяг ринку твердотільних накопичувачів збільшиться до 67 млрд дол. у 2028 році, а середньорічні темпи зростання за 2022-2028 роки складуть приблизно 15%.

Однак ситуація буде значно відрізнятися між клієнтським ринком, що включає настільні комп'ютери, ноутбуки, системи дистрибуції та ігрові системи, і корпоративним сегментом, куди входять накопичувачі для серверів і систем зберігання даних. У найближчі роки попит на клієнтські продукти буде слабким. Зростання корпоративних SSD буде зумовлене потребами у зберіганні даних з низькою затримкою для сучасних робочих навантажень у просторі центрів обробки даних.

Інтегровані виробники пристроїв (IDM) відіграють провідну роль як на ринку твердотільних накопичувачів, так і на ринку контролерів для них.

Можна виділити два основних типи постачальників SSD. Перші продають накопичувачі під власним брендом на ринках для клієнтів і підприємств. Виробники твердотільних накопичувачів купують пластини NAND або чіпи в IDM і виробляють власні накопичувачі. Постачальники SSD продають накопичувачі кінцевим споживачам, включаючи виробників електроніки, великих постачальників хмарних сервісів і каналів дистрибуції. Ринок IDM-контролерів становив 82% від загального ринку SSD у 2022 році, і його очолюють Samsung, Kioxia, Western Digital, Micron, SK hynix та Solidigm. На ринку сторонніх виробників лідирують Kingston, Seagate та Adata.

На ринку контролерів більшість IDM мають внутрішні команди для розробки контролерів SSD. Їхні мікросхеми використовуються у власних SSD або в пристроях, що продаються під їхніми дочірніми брендами, такими як Crucial, що належить Micron. З іншого боку, виробники контролерів постачають мікросхеми як виробникам IDM, так і стороннім виробникам SSD, використовуючи високий ступінь спеціалізації та оптимізуючи витрати на розробку, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. На цьому ринку домінують Silicon Motion, Phison і Marvell.

У 2022 році твердотільні накопичувачі з інтерфейсом PCIe становили 55% (30 млн одиниць) від загального обсягу поставок твердотільних накопичувачів для підприємств. Аналітики очікують, що до 2028 року ця частка збільшиться до 71% або 79 млн одиниць. Що стосується клієнтських твердотільних накопичувачів PCIe, то їхня частка зросте з приблизно 85% у 2021 році до майже 96% у 2028 році, тобто 252 млн одиниць проти 347 млн одиниць відповідно.

Перші твердотільні накопичувачі PCIe 5.0 були випущені в 2022 році для корпоративного ринку. У цьому сегменті PCIe 5.0 витіснить PCIe 4.0 у 2026 році. Що стосується клієнтських твердотільних накопичувачів PCIe 5.0, то очікується, що перші комерційні диски з'являться на ринку в кінці цього року або на початку наступного. Спочатку вони будуть орієнтовані на ігрові системи та робочі станції як висококласні клієнтські твердотільні накопичувачі. Однак, враховуючи слабкий споживчий попит, очікується, що твердотільні накопичувачі з інтерфейсом PCIe 5.0 не будуть найбільш важливими для клієнтських додатків, принаймні до 2028 року.

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