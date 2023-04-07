Антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за два роки перевищив 16 млрд грн

7 апреля 2023 г., 13:25

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Цифровізація знищує корупцію. Це один із найдієвіших інструментів, щоб зупинити схеми на мільйони гривень, які осідають у кишенях корупціонерів, вважає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Дослідження показують, що антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за два роки склав 16,3 млрд грн, потенційний – 48 млрд грн.

Ухвалена урядом «Державна антикорупційна програма на 2023-2025 рр.» спрямована на те, щоб посилити цей ефект. У програмі 63 проєкти цифровізації. Вони стосуються онлайн-послуг, роботи з реєстрами, спрощення умов для бізнесу тощо.

Пріоритети цифровізації на найближчі два роки:

Прозорість відбудови – завдяки реєстру зруйнованого майна;

Впровадження «єАкцизу», що має зекономити державі до 30 млрд грн на рік завдяки приборканню тіньового ринку алкоголю та цигарок;

Автоматизація послуг для моряків. Раніше реєстр документів був фактично в приватних руках і приносив організаторам «схем» до 150 млн дол. на рік. Зараз ведеться робота над удосконаленням реєстру та запуском послуг для моряків на порталі «Дія»;

Розмитнення авто. Наразі корупція в цій сфері оцінюється у 50-150 млн дол. на рік. Завдяки цифровізації планується повністю виключити людський фактор та зробити послугу автоматичною в «Дії».

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