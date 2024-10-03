Колишній CIO уряду Естонії тепер у команді Мінцифри

3 октября 2024 г., 10:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у команді Мінцифри новий менеджер, який буде працюватиме над впровадженням АІ та цифровими реформами.

Лукас Ільвес — один із головних експертів у цифрових технологіях та кібербезпеці в Естонії. З січня 2022 року він працював на посаді головного інформаційного директора (CIO) уряду Естонії.

Зазначається, що Саме Лукас останні кілька років управляв цифровими проєктами Естонії. Серед основних напрямів роботи - безпечне впровадження хмарних технологій та розвиток електронного уряду.

«Зараз обʼєднуємо зусилля — Лукас Ільвес став моїм радником. Основним фокусом його роботи буде майбутнє електронного уряду: автоматизація процесів, трансформація державної служби та впровадження штучного інтелекту. Маємо амбітні плани стати першим у світі АІ-урядом. І Лукас у цьому підсилить Україну», зазначив Михайло Федоров.

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