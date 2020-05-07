Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака

7 мая 2020 г., 14:25

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Компания Red Hat анонсировала новые предложения для оптимизации, масштабирования, а также защиты ИТ-систем в условиях текущей нестабильной обстановки.



Как отмечается, сегодня организации испытывают как никогда острую потребность в трансформации для удовлетворения стремительно растущего спроса на цифровые услуги в режиме always-on и повсеместную доступность таких сервисов. Например, телекоммуникационный сектор в некоторых регионах столкнулся с резким увеличением трафика более чем на 50%, что вынуждает операторов и поставщиков услуг наращивать мощности и ускорять внедрение 5G и edge-вычислений, в свою очередь тестируя готовность сетевых и облачных инфраструктур.



Специалисты Red Hat уверены, что ответы на растущие запросы стоит искать не в унаследованных программных стеках и дорогостоящем проприетарном ПО, а среди инновационных решений с открытым кодом, которые позволят организациям пользоваться преимуществами облачно-ориентированных платформ везде и всюду – от централизованных ЦОД и периферийных edge-систем до комбинированных сред на основе облачных платформ различных поставщиков.



Компания анонсирует запуск следующих функций OpenShift.

OpenShift Virtualization – новая функция Red Hat OpenShift, выросшая из открытого проекта KubeVirt и на данный момент доступная в версии Technology Preview. Она позволяет заказчику разрабатывать, развертывать и сопровождать приложения, в состав которых входят виртуальные машины, контейнеры и serverless-компоненты, на общей платформе для облачно-ориентированных и традиционных нагрузок. Некоторые поставщики стремятся защитить унаследованные технологические стеки, отвергают Kubernetes и облачно-ориентированный функционал, чтобы сохранить проприетарные технологии виртуализации. Red Hat действует иначе, выводя традиционные стеки приложений на передний план и размещая их на уровне новаторского ПО с открытым кодом, таким образом предоставляя клиентам возможность осуществлять трансформацию в удобном для них темпе, а не в соответствии с требованиями, диктуемыми проприетарным ПО.



Red Hat OpenShift 4.4 – новейшая версия ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса, реализующая простоту и масштабирование Kubernetes Operators. OpenShift 4.4 построена на основе Kubernetes 1.17 и предлагает созданный специально для разработчиков дисплей платформенных метрик, средства мониторинга приложений-нагрузок, интегрированный мониторинг Red Hat Operators, управление затратами для учета использования ресурсов по конкретному приложению, развернутому в гибридном облаке, и многое другое.



Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – новое решение Red Hat для эффективного управления облачно-ориентированными приложениями в больших распределенных средах Kubernetes, которое в ближайшее время станет доступно в версии Technology Preview. Решение предоставит пользователям единый и простой в использовании центр управления для мониторинга и развертывания кластеров OpenShift в больших средах с функциями регулирования на основе политик и контроля жизненного цикла приложений.



Отмечается, что новые инновационные функции и сервисы Red Hat не привязаны к какой-либо конкретной аппаратной или облачной платформе и могут свободно применяться в гибридных и мультиоблачных средах.



Все крупнейшие поставщики облачных сервисов, например Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud и Microsoft Azure, а также целый ряд платформ других специализированных поставщиков.



Аутсорс-платформы OpenShift Dedicated, Azure Red Hat OpenShift и IBM Red Hat OpenShift Kubernetes Service позволяют организациям воспользоваться преимуществами корпоративной Kubernetes-платформы без необходимости заниматься инфраструктурным управлением.



В дополнение к представленным новым технологиям Red Hat продолжил искать новые способы помощи клиентам в максимизации эффективности текущих ИТ-инфраструктур. Обновления сервиса проактивного управления рисками и безопасностью Red Hat Insights позволяют ИТ-специалистам заказчиков быстрее и проще обнаруживать, диагностировать и устранять потенциальные проблемы до того, как они начнут негативно сказываться на работе систем или конечных пользователей. Red Hat Insights теперь по умолчанию входит в состав всех поддерживаемых подписок Red Hat Enterprise Linux.



Red Hat Ansible Automation Platform помогает эффективно справляться со сложностями расширения сетевых мощностей и номенклатуры задействованных ИТ-сред за счет автоматизации трудоемких ручных операций, позволяя ИТ-специалистам эффективно удовлетворять потребности собственных клиентов и конечных пользователей без приостановки сервисов.

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