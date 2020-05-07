Microsoft обновила планшет Surface Go и ноутбук Surface Book

7 мая 2020 г., 13:55

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Компания Microsoft официально представила обновленные планшет Surface Go и ноутбук Surface Book.

Теперь в Surface Go 2 устанавливается дисплей PixelSense с диагональю 10,5 дюймов вместо 10″, как было у первой модели, выпущенной в августе 2018 года, притом, что физический размер устройства сохранен. В базовой комплектации планшет идет с процессором Intel Pentium Gold, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

В планшете появились сдвоенные микрофоны Studio Mics, которые позволяют проводить видеоконференции в паре с фронтальной камерой с разрешением 5 Мп. Новинка может работать со стилусом Surface Pen.



Microsoft также представила ноутбук Surface Book 3, который, как отмечается, теперь на 50% производительнее предыдущей модели. Он выпускается в двух вариантах — с диагональю 13,5 и 15 дюймов.

Ноутбуки будут оснащаться четырехъядерным процессором Intel Core десятого поколения: в младшей модели это Core i5, а в старшей — Core i7. В базовой комплектации 13-дюймовая модель будет идти с графикой Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, а 15-дюймовая — с NVIDIA GeForce GTX 1660.

Одного заряда батареи, как уверяет производитель, должно хватить на 17,5 часов работы при средней загрузке.

Планшеты на рынке США должны появиться с 12 мая. Surface Go в варианте 4 ГБ/64 ГБ будет предлагаться по цене $399, а модель 8 ГБ/128 ГБ — $549. Ноутбуки ожидаются 21 мая. Младшая модель Surface Book 3 в базовой комплектации обойдется в $1599, а старшая — в $2299.

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