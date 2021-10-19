Обновленные решения VMware Tanzu помогут эффективно управлять приложениями в любой облачной среде

19 октября 2021 г., 15:15

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Компания VMware в рамках онлайн-конференции VMworld 2021 представила обновленную линейку решений VMware Tanzu, которые помогут эффективно управлять приложениями и позволят разработчикам создавать и развертывать приложения в любой облачной среде.

В частности анонсированы новые возможности бета-версии платформы Tanzu Application Platform для поддержки команд разработки и эксплуатации:

Управление цепочкой поставок на основе проекта картографии с открытым исходным кодом позволяющее командам эксплуатации приложений создавать предварительно согласованные сценарии по переводу приложений в продуктивную среду для команд разработки, которые интегрируют кластеры k8s (Kubernetes) и существующие наборы инструментальных средств;

Инструменты для разработки, включая плагины IDE, с помощью которых разработчики смогут легко и эффективно взаимодействовать с платформой или ее компонентами с открытым исходным кодом для выполнения повторяющихся задач до сохранения изменений в программном коде (pre-commit);

Встроенные средства безопасности, выполняющие функции подписи, сканирования и хранения образов в процессе разработки ПО;

Привязка сервисов. Операторы могут создать связи между конечными устройствами и учетными данными из сервисов обработки и передачи данных и рабочими нагрузками. Такие привязки отличает высокая мобильность и нативная поддержка Kubernetes;

Контроллер исходного кода позволяет разработчикам приложений создавать/ обновлять рабочие нагрузки, используя локальный исходный программный код.

Tanzu Community Edition – это бесплатная, доступная и простая в управлении платформа Kubernetes для новичков и продвинутых пользователей. Решение предлагает следующие возможности:

Самостоятельное изучение Tanzu с помощью доступных ПО и сервисов. Пользователи могут бесплатно скачать ПО с открытым исходным кодом, быстро освоить работу с ним благодаря открытому доступу к эффективным обучающим ресурсам, а также получить рекомендации от экспертов;

Решение новых задач с помощью того же ПО, которое установлено в платных версиях Tanzu. Проверенное ПО корпоративного класса позволит полностью автоматизировать запуск приложений. Полученные при работе с бесплатной версией навыки и знания можно полностью перенести в платную версию Tanzu;

Ускоренная установка на локальной рабочей станции или в выбранной облачной среде. Пользователи могут быстро адаптировать комплексное решение на базе Kubernetes к своим потребностям и запустить его на локальной рабочей станции, в платформе vSphere или в публичном облаке.

Кроме того, VMware анонсировала бесплатную версию Tanzu Mission Control.

Tanzu Mission Control Starter – это мультиоблачное решение для управления Kubernetes, которое реализуется по модели подписки SaaS. Используя Tanzu Mission Control Starter вместе с Tanzu Community Edition, можно запускать приложения в контейнерах Kubernetes и управлять ими без дополнительных затрат. Даже если пользователь не работает с платформой Tanzu, а запускает Kubernetes на платформах других поставщиков (например, AKS, GKE, EKS), то эти кластеры можно подключить к Tanzu Mission Control Starter для централизованного управления.

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