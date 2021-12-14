Решение Red Hat для автоматизации гибридного облака теперь доступно на платформе Microsoft Azure

14 декабря 2021 г., 11:55

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Сервис Ansible Automation построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного облака, которая недавно была существенно модернизирована. Сотрудничество Red Hat и Microsoft позволяет предложить заказчику мощное решение для автоматизированной доставки любых приложений на любые площадки без лишних расходов и сложностей.

Клиенты Red Hat и Microsoft получают в свое распоряжение мощную систему, корпоративного класса, не тратя силы и средства на ее развертывание и настройку. Это дает возможность немедленно приступить к работе над такими сложными задачами как автоматическая настройка ОС, инициализация приложений, автоматизация сети, реализация модели «инфраструктура как код» и оркестрация безопасности.

Согласно отчету IDC, практически все организации (97%) видят серьезные препятствия на пути эффективной автоматизации в масштабе предприятия. В интервале до 2023 г. многие программы по автоматизации будут отложены или полностью провалены из-за недостаточного инвестирования в создание команд ИТ/Sec/DevOps, обладающих необходимыми инструментами и навыками. Конечная цель таких программ – достичь целостной, согласованной и кооперативной автоматизации в масштабе предприятия.

Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Azure помогает ИТ-организациям успешно справляться с этими сложными и масштабными задачами, сводя к минимуму фактор человеческих ошибок. Интеграция с сервисами Azure, включая вычислительные и сетевых сервисы, а также сервисы хранения данных, дополнительно улучшает окупаемость инвестиций в автоматизацию, позволяя эффективно масштабировать ИТ-операции.

Сервис позволяет корпоративным ИТ-командам выйти на новые уровни масштабируемости, скорости и стандартизации за счет автоматизации гибридного облака. ИТ-специалисты избавляются от необходимости выполнять эксплуатационные задачи и обслуживать ИТ-инфраструктуру и могут целиком сосредоточиться на реализации стратегий автоматизации для повышения эффективности, гибкости и масштабируемости своего предприятия.

Появившиеся в последней версии Ansible Automation Platform возможности автономной автоматизации обеспечивают широкомасштабное развертывание систем в гибридных облаках и на граничных площадках, а также более тесную и глубокую автоматизацию в составе жизненного цикла разработки приложений. Гибкий фундамент платформы автоматизации Red Hat, ее инструменты, сервисы и возможности предлагают совершенно новый уровень кастомизированной настройки и управления, расширяя границы возможного для корпоративных заказчиков.

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