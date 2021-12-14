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Решение Red Hat для автоматизации гибридного облака теперь доступно на платформе Microsoft Azure

14 декабря 2021 г., 11:55
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Решение Red Hat для автоматизации гибридного облака теперь доступно на платформе Microsoft Azure

Сервис Ansible Automation построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного облака, которая недавно была существенно модернизирована. Сотрудничество Red Hat и Microsoft позволяет предложить заказчику мощное решение для автоматизированной доставки любых приложений на любые площадки без лишних расходов и сложностей.

Клиенты Red Hat и Microsoft получают в свое распоряжение мощную систему, корпоративного класса, не тратя силы и средства на ее развертывание и настройку. Это дает возможность немедленно приступить к работе над такими сложными задачами как автоматическая настройка ОС, инициализация приложений, автоматизация сети, реализация модели «инфраструктура как код» и оркестрация безопасности.

Согласно отчету IDC, практически все организации (97%) видят серьезные препятствия на пути эффективной автоматизации в масштабе предприятия. В интервале до 2023 г. многие программы по автоматизации будут отложены или полностью провалены из-за недостаточного инвестирования в создание команд ИТ/Sec/DevOps, обладающих необходимыми инструментами и навыками. Конечная цель таких программ – достичь целостной, согласованной и кооперативной автоматизации в масштабе предприятия.

Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Azure помогает ИТ-организациям успешно справляться с этими сложными и масштабными задачами, сводя к минимуму фактор человеческих ошибок. Интеграция с сервисами Azure, включая вычислительные и сетевых сервисы, а также сервисы хранения данных, дополнительно улучшает окупаемость инвестиций в автоматизацию, позволяя эффективно масштабировать ИТ-операции.

Сервис позволяет корпоративным ИТ-командам выйти на новые уровни масштабируемости, скорости и стандартизации за счет автоматизации гибридного облака. ИТ-специалисты избавляются от необходимости выполнять эксплуатационные задачи и обслуживать ИТ-инфраструктуру и могут целиком сосредоточиться на реализации стратегий автоматизации для повышения эффективности, гибкости и масштабируемости своего предприятия.

Появившиеся в последней версии Ansible Automation Platform возможности автономной автоматизации обеспечивают широкомасштабное развертывание систем в гибридных облаках и на граничных площадках, а также более тесную и глубокую автоматизацию в составе жизненного цикла разработки приложений. Гибкий фундамент платформы автоматизации Red Hat, ее инструменты, сервисы и возможности предлагают совершенно новый уровень кастомизированной настройки и управления, расширяя границы возможного для корпоративных заказчиков.

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