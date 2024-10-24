Raspberry Pi AI HAT+ забезпечує до 26 TOPS

24 октября 2024 г., 17:35

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Після успішного запуску набору Pi AI Kit та камери AI Camera компанія Raspberry представила новітнє доповнення до своєї лінійки AI-продуктів: Raspberry Pi AI HAT+.



В AI HAT+ використовується та сама найкраща у своєму класі технологія прискорювача Hailo AI, що і в AI Kit, але тепер на вибір пропонуються два варіанти продуктивності: модель з 13 TOPS за ціною $70 з тим самим прискорювачем Hailo-8L, що і в AI Kit, та потужніша модель 26 TOPS за ціною $110, оснащена прискорювачем Hailo-8.



Розроблений відповідно до специфікації HAT+, AI HAT+ автоматично перемикається в режим PCIe Gen 3.0, щоб максимально використовувати всю обчислювальну потужність прискорювача Hailo-8, яка становить 26 TOPS.



На відміну від AI Kit, де використовується роз'єм M.2, чип прискорювача Hailo інтегрований безпосередньо в основну друковану плату. Ця зміна не тільки спрощує встановлення, а й забезпечує поліпшене тепловиділення, даючи змогу AI HAT+ ефективніше справлятися з вимогливими робочими навантаженнями AI.



Повідомляється, модель із підтримкою 26 TOPS дає змогу запускати складніші нейронні мережі в режимі реального часу, домагаючись вищої продуктивності обчислень. Модель 26 TOPS також дає змогу запускати кілька мереж одночасно з високою частотою кадрів. Наприклад, за допомогою 26 TOPS AI HAT+ можна одночасно виконувати виявлення об'єктів, оцінку пози та сегментацію об'єктів під час прямої трансляції з камери.



Обидві версії AI HAT+ повністю сумісні з AI Kit. Наявна інтеграція прискорювача Hailo в програмний стек камери працює так само як і AI HAT+. Будь-яка нейромережева модель, скомпільована для Hailo-8L, буде без проблем працювати на Hailo-8. Хоча моделі, спеціально створені для Hailo-8, можуть не працювати на Hailo-8L, зазвичай доступні альтернативні версії з меншою продуктивністю, що забезпечує гнучкість у різних випадках використання.



Заявлено, після кількох місяців випуску продуктів для AI Raspberry тепер пропонує широкий спектр можливостей для виконання робочих навантажень, пов'язаних з виведенням висновків, на Raspberry Pi. Багато з таких робочих навантажень - особливо ті, які є розрідженими, квантуваними або переривчастими - виконуються на платформах Raspberry Pi; для більш вимогливих робочих навантажень Raspberry прагне стати найкращим вбудованим хостом для апаратних прискорювачів, таких як AI Camera і новий Raspberry Pi AI HAT+.



Компанія Raspberry також представила лінійку NVMe SSD під брендом Raspberry Pi. Вони доступні як самі по собі, так і в комплекті з M.2 HAT+ у вигляді готових до використання наборів SSD.



Зазначається, коли майже рівно рік тому був представлений Raspberry Pi 5, очікувалося, що найбільше клієнтів схвилює трикратне збільшення продуктивності порівняно з Raspberry Pi 4 2019 року. Але дуже швидко стало зрозуміло, що уяву захопили інші нові функції - кнопка живлення та порт PCI Express.



Компанія пропонує власний недорогий M.2 HAT+, який перетворює власний стандарт FPC на стандартний формат M.2 M-key, та існує безліч адаптерів сторонніх виробників, які роблять практично те ж саме.



Але найпопулярнішим варіантом використання порту PCI Express на Raspberry Pi 5 є підключення NVMe SSD. Твердотільні накопичувачі дуже швидкі, навіть швидші, ніж фірмові SD-карти класу A2. Тому для тих, чия мета - безкомпромісна продуктивність, і є необхідність запуску Raspberry Pi OS з SSD, твердотільні накопичувачі Raspberry Pi є ідеальним вибором.



Накопичувач початкового рівня місткістю 256 ГБ коштує $30 окремо або $40 у комплекті; його старший брат місткістю 512 ГБ коштує $45 окремо або $55 доларів США. Обидва накопичувачі мають мінімальну продуктивність при випадковому читанні та записі блоків 4 КБ - 40 KIOPS і 70 KIOPS відповідно. Твердотільні накопичувачі місткістю 256 ГБ і SSD Kit доступні вже для купівлі, а на варіанти місткістю 512 ГБ можна зробити попереднє замовлення, яке буде надіслано наприкінці листопада.

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