 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дозвіл на зброю, еАкциз та ще чотири сервіси незабаром з’являться у Дії

24 октября 2024 г., 16:35
0 
 

Незабаром в мобільному застосунку Дія зʼявляться ще шість сервісів, про які користувачі часто пишуть в коментарях, каже Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Зокрема це відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Важлива послуга для громадян і держави еАкциз. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень абоненти зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг повпливати на ситуацію зі свого боку.

Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  