Дозвіл на зброю, еАкциз та ще чотири сервіси незабаром з’являться у Дії

24 октября 2024 г., 16:35

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Незабаром в мобільному застосунку Дія зʼявляться ще шість сервісів, про які користувачі часто пишуть в коментарях, каже Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Зокрема це відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Важлива послуга для громадян і держави еАкциз. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень абоненти зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг повпливати на ситуацію зі свого боку.

Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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