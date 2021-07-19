«ІТ-Інтегратор» модернізував корпоративну мережу «Банку Львів» та підвищив її безпеку на базі рішень Сіsco

19 июля 2021 г., 15:55

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Компанія «ІТ-Інтегратор» реалізувала проект модернізації ІТ-інфраструктури «Банку Львів» на базі рішень Сіsco, а також організувала безпечний віддалений доступ для співробітників фінансової установи.

Спеціалісти «ІТ-Інтегратор» модернізували корпоративну мережу (WAN) банку з міграцією на нове обладнання. Зокрема, банк зупинив свій вибір на міжмережевих екранах Cisco Firepower 2130 та маршрутизаторах ISR1001-X. Основною ціллю проекту було збільшення продуктивності та забезпечення відмовостійкості мережі банку, а також захисту її периметру.

Одним з ключових завдань ІТ-управління банку стало посилення інформаційної безпеки. Серед іншого необхідно було забезпечити більш безпечний доступ в Інтернет. Це завдання було реалізовано за допомогою сервісів Сisco WSA та Cisco Umbrella, а захист електронної пошти здійснено на базі рішення Cisco ESA.

Cisco Umbrella забезпечило першу лінію захисту користувачів від загроз в Інтернеті. Крім того, рішення захистило користувачів від шкідливих програм від периметра до кінцевих точок.

Для захисту веб-трафіку та всебічного контролю проектом було передбачено розгортання програмно-апаратного комплексу Cisco Web Security Appliance (WSA). Завдяки можливостям перевірки трафіку двома незалежними системами: сканувальним проксі-сервером (Secure Web Proxy) та всепортовим трафік-монітором четвертого рівня (L4 Traffic Monitor), можна стверджувати, що банк наразі має високий рівень захищеності веб-трафіку.

Питання захисту електронної пошти було вирішено за допомогою рішення Cisco Email Security Appliance (ESA), що являє собою програмно-апаратний комплекс та дозволяє не тільки захистити корпоративний поштовик від спаму та шкідливого ПЗ, але й забезпечити цілісність, конфіденційність, маркування та захист від підмін.

Частково дистанційна, а подекуди й повністю віддалена робота через карантинні обмеження, змусила керівництво банку вкрай оперативно розв'язувати питання організації безпечного VPN доступу для працівників. Для розв’язання цього завдання банк обрав рішення лідера в напрямку, Сisco AnyConnect, яке забезпечило безпечний доступ до корпоративної мережі незалежно від часу, місця перебування та пристрою, з якого здійснюється підключення.

Минулого року «Банк Львів» розпочав реалізацію програми цифрових трансформацій. Вона йшла за планом, поки в країні не був запроваджений локдаун. Завдяки тому, що цифрова трансформація, розвиток сервісів самообслуговування, онлайн банкінг у докарантинні часи були невід’ємною частиною стратегії зростання компанії, банку вдалося оперативно переформатувати свій ІТ-ландшафт та розпочати модернізацію ІТ-інфраструктури за критичними на той момент напрямками.

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