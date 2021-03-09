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Qualcomm Snapdragon Sound заметно улучшит звук в мобильных устройствах

9 марта 2021 г., 14:34
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Qualcomm Snapdragon Sound заметно улучшит звук в мобильных устройствах

Компания Qualcomm Technologies International представила платформу Qualcomm Snapdragon Sound - оптимизированный комплекс аудиосредств и программного обеспечения, предназначенный для создания бесшовного иммерсивного звукового пространства. При чем технология охватывает целый ряд различных устройств, включая смартфоны, беспроводные наушники и гарнитуры.

По заявлению разработчика, цель Snapdragon Sound — обеспечить высочайшее качество звука при прослушивании потоковой музыки и при разговорах по телефону. К данному анонсу Amazon Music и Qualcomm Technologies приурочили выпуск специально отобранного плейлиста Snapdragon Sound Playlist.

Qualcomm Snapdragon Sound заметно улучшит звук в мобильных устройствах

«Человеческое ухо чрезвычайно чувствительно к искажениям, задержкам и другим помехам, которые обычно возникают при прослушивании потоковой музыки, в ходе видеоконференций и в играх по беспроводным сетям. Мы применили сквозной подход и стремились использовать инновации для решения наболевших проблем потребителей практически на всех точках взаимодействия аудиотракта, — отмечает Джеймс Чэпмен (James Chapman), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Voice, Music & Wearables компании Qualcomm Technologies International, Ltd. — Мы располагаем уникальными возможностями и предлагаем заказчикам исключительно эффективный комплекс Snapdragon Sound, который поможет ускорить коммерциализацию продуктов, отличающихся великолепным качеством звука. Системный подход позволил объединить множество технологий и решений, относящихся к портфолио мобильных и аудиоплатформ, и мы смогли реализовать аудио высокого разрешения с высочайшим качеством проводных систем — но без проводов».

Качество звука при передаче от устройства к пользователю может страдать из-за множества причин. Проблемы соединения устройств друг с другом, перерывы в связи, выпадения и искажения аудиосигнала, задержка и некачественная компрессия звука, — все эти факторы могут привести к усталости и раздражению от прослушивания. Благодаря оптимизированному взаимодействию между стеками технологий Qualcomm комплекс Snapdragon Sound обеспечивает более полноценное и бесшовное звучание беспроводного тракта с поддержкой аудио высокого разрешения (24 бит/96 кГц), ультранизкой задержкой, улучшенным сопряжением и кристально чистой передачей голоса. Проблема сквозной задержки при передаче по Bluetooth решается снижением этого показателя до 89 мсек, что на 45% меньше, чем у лидирующей конкурентной технологии. Таким образом, повышается качество иммерсивных игр и просмотра видео. Для тех, кто предпочитает слушать музыку непосредственно с мобильного устройства, в Snapdragon Sound встроен ЦАП Qualcomm Aqstic™ с поддержкой форматов до 384 кГц/32 бит/PCM и технология DSD с ультранизкими гармоническими искажениями и уровнем шума (THD+N).

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