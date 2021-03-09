Panasonic приобретет разработчика ПО за 6,5 млрд долл.

9 марта 2021 г., 14:05

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Как сообщает агентство, корпорация Panasonic намерена приобрести американскую компанию по разработке программного обеспечения для обслуживания цепочек поставок Blue Yonder за 700 млрд иен (6,45 млрд долл.).



Как отмечается, это станет крупнейшим приобретением японской компании с 2011 г., когда японский гигант поглотил Sanyo Electric.



В прошлом году Panasonic уже стала одним из инвесторов Blue Yonder, купив 20% акций компании за 86 млрд иен, и сейчас находится на завершающей стадии приобретения остальной части активов.



Сообщается, что данное приобретение должно укрепить услуги Panasonic по управлению цепочкой поставок, поскольку пандемия COVID-19 заметно привлекла внимание компаний к таким решениям.



По информации Reuters, на приобретение, вероятно, Panasonic будет использовать финансы из собственных запасов, хотя также могут быть рассмотрены займы или другое финансирование.



Японская компания углубила свое партнерство с Blue Yonder в мае, получив место в ее совете директоров после приобретения миноритарного пакета акций.



Blue Yonder была основана еще в 1985 г. Американская компания сегодня использует машинное обучение, чтобы помочь компаниям управлять цепочками поставок, которые соединяют фабрики со складами и розничными торговцами.



Среди клиентов Blue Yonder сегодня такие компании, как Walmart, Starbucks и Unilever.

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