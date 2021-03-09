HP запускает сервисы на основе ИИ для упрощения обслуживания распределенной ИТ-инфраструктуры

9 марта 2021 г., 15:15

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По некоторым оценкам около половины сотрудников во всем мире на сегодня работают удаленно, вследствие чего ИТ-подразделения сталкиваются с новыми трудностями. Для поддержки пользователей в новых условиях, компания HP разработала портфолио сервисов на базе платформы HP TechPulse, которые позволяют ИТ-специалистам собирать информацию об устройствах с использованием машинного обучения. Так сервис HP Smart Support призван сократить количество запросов в службу поддержки HP. Благодаря этой услуге специалисты HP за счет использования облачной телеметрии получат доступ к данным о состоянии устройств.

Также HP объявила о новом портфеле услуг, основанных на глубоком анализе:

HP Active Care – для профилактической поддержки и обслуживания устройств;

HP Proactive Insights – для интеллектуального мониторинга всего парка оборудования;

HP Proactive Endpoint Management – для управления конечными точками на базе различных операционных систем.

Решение HP Active Care минимизирует влияние современной рабочей среды на производительность устройств и, как следствие, помогает предотвратить возможные сбои. Еще до начала пандемии более половины ИТ-менеджеров сходились во мнении, что приоритетным направлением стратегии управления парком оборудования является повышение уровня предиктивной аналитики. Этой цели и служит Active Care.

HP Active Care использует ИИ платформы HP TechPulse, что позволяет прогнозировать развитие ситуации и заблаговременно оповещать заказчиков. Этот сервис сочетает аналитику работоспособности устройств, возможность предварительного создания заявок в службу поддержки и функции по устранению неисправностей. Также для экономии времени и сохранения продуктивности сотрудников доступна услуга реагирования на инцидент службой поддержки на следующий рабочий день. В дополнение, при обнаружении проблем система автоматически направляет обращения в службу поддержки, и ИТ-специалисты смогут запланировать ремонт.

Сервис HP Proactive Insights предоставляет аналитику для всего парка корпоративного оборудования от разных производителей и под управлением различных ОС, помогая компаниям снизить стоимость владения техникой. Предиктивные аналитические данные, предоставляемые платформой HP TechPulse, позволяют ИТ-специалистам управлять работоспособностью и производительностью конечных устройств и проактивно устранять проблемы с устройствами или приложениями, прежде чем они повлияют на сотрудников или организацию. Кроме того, решение предлагает рекомендации по устранению сбоев, которые можно передать в систему управления корпоративной ИТ-инфраструктурой (ITSM) посредством API.

Учитывая децентрализованность корпоративных инфраструктур и гибридный рабочий график, HP разработала Proactive Endpoint Management для оптимизации управления устройствами конечных пользователей. Этот сервис позволяет ИТ-подразделениям сэкономить время и автоматизировать часть сложных процессов по управлению оборудованием, включая учет и отслеживание активов, мониторинг производительности и утилизацию устройств. Сервис совместим с такими системами как ServiceNow, Microsoft Intune и VMware, что позволяет организациям оптимизировать свои инвестиции и работу с уже доступными инструментами.

Таким образом, новые сервисы HP помогают ИТ-руководителям расставлять приоритеты в своей деятельности для достижения большей продуктивности и улучшения пользовательского опыта сотрудников.

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