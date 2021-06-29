Qualcomm представила платформу 5G Open RAN для малых сот

29 июня 2021 г., 14:45

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Компания Qualcomm Technologies анонсировала платформу второго поколения для малых сот Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx). Заявлено, что это первая в отрасли платформа 5G Open RAN, поддерживающая спецификацию 3GPP Release 16.

Сообщается, что существенно модернизирована РЧ-часть платформы: она поддерживает все мировые коммерческие диапазоны mmWave и Sub-6, включая новые n259 (41 ГГц) и n258(26 ГГц), а также FDD. Новое решение призвано расширить применение диапазона mmWave внутри и вне помещений во всем мире, а также позволить предложить новые возможности денсификации малых сот с использованием диапазона Sub-6 в публичных и частных сетях. Продвинутая функциональность и поддержка новых диапазонов рассчитаны на появление новых приложений, ускорение доступности 5G во всем мире и новые возможности коммуникаций в домах и аэропортах, на стадионах и в больницах, в офисах и на производстве. Кроме того, благодаря поддержке Release 16, новая платформа станет основой для перехода к «Промышленности будущего» (factory of the future), в частности, с применением такой функциональность, как сверхнадежная связь с низкими задержками (Enhanced Ultra-Reliable Low-Latency Communication, eURLLC), критичного для управления машинами и механизмами.

Среди особенностей платформы Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) отмечается наличие полнофункционального модемного решения 3GPP Release 16 Modem-RF, разработанного с целью расширить покрытие 5G mmWave и повысить энергоэффективность. Оно предлагает скорость до 8 Гбит/с с полосой пропускания 1 ГГц в диапазоне mmWave и поддержку увеличенной полосы пропускания на частоте 200 МГц. Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) также поддерживает агрегацию спектра 200 МГц в диапазоне sub-6 с использованием частотного (FDD) и временного (TDD) разделения, обеспечивая скорость до 4 Гбит/с.

Платформа Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) предназначена для открытых и виртуализированных RAN в сочетании с открытыми интерфейсами для упрощения развертывания масштабируемых, экономичных сетей 5G RAN с поддержкой диапазонов mmWave и Sub-6. Кроме того, решение, совместимое с технологией Open RAN (O-RAN), рассчитано на поддержку всех ключевых вариантов функционального разделения 5G для разукрупнения RAN на стандартизованные взаимно совместимые модульные компоненты, что дает OEM-производителям и операторам дополнительную гибкость при развертывании. В целом, гибкая и открытая архитектура призвана способствовать инновациям в экосистеме инфраструктуры 5G, от стартапов до малых предприятий и крупных компаний, ускорению перехода к инфраструктуре 2.0 и внедрению частных сетей 5G.

Платформа, изготовленная по передовому техпроцессу 4 нм, предлагает высочайшую энергоэффективность, производительность и надежность. Она предназначена для установки в проблемных с точки зрения питания, бюджета и размеров местах внутри и вне помещений. Малая потребляемая мощность Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) позволяет использовать питание по Ethernet (PoE), т.е. питание и передача данных осуществляются по одному кабелю, что упрощает монтаж и сокращает расходы. Также облегчается монтаж в ограниченном пространстве в офисах, в производственных помещениях и общественных местах.

Для Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx)заявлена возможность поддерживать связь с низкими задержками eURLLC,что обеспечивает низкую задержку и высокую надежность (до 99,9999%), необходимые для автоматизации производства и критичного управления машинами и механизмами. Платформа предназначена для реализации требований 5G, включая публичные и частные сети, развертывание mmWave и Sub-6 внутри и вне помещений, промышленную автоматизацию и др.

Новая платформа обеспечит бесшовную подключаемость при большом скоплении пользователей в аэропортах, в общественных местах, в больницах, на вокзалах. Она даст вендорам возможность ускорить развертывание и коммерциализацию открытых и виртуализированных сетей 5G RAN.

Главная цель — обеспечить конечным пользователям все преимущества связи с низкой задержкой и высоким качеством на различных подключенных мобильных устройствах.

«Разработанная инженерами Qualcomm Technologies платформа Qualcomm RAN лидирует в индустрии малых сот уже целое десятилетие. Популярность технологии Open RAN и инфраструктуры малых сот продолжает расти, и Qualcomm Technologies в числе первых предлагает передовые 5G-технологии mmWave и Sub-6 для организации сетей 5G в мировом масштабе, — сказал Джерардо Джаретта (Gerardo Giaretta), старший директор Qualcomm Technologies, по управлению продуктами. — Малые соты — основа глобального распространения 5G, и Qualcomm Technologies предпринимает значительные усилия для перехода отрасли к открытым и виртуализированным сетям 5G RAN».

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