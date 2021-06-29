 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1271)

20.06 - 27.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm представила платформу 5G Open RAN для малых сот

29 июня 2021 г., 14:45
0 
 

Qualcomm представила платформу 5G Open RAN для малых сот

Компания Qualcomm Technologies анонсировала платформу второго поколения для малых сот Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx). Заявлено, что это первая в отрасли платформа 5G Open RAN, поддерживающая спецификацию 3GPP Release 16.

Сообщается, что существенно модернизирована РЧ-часть платформы: она поддерживает все мировые коммерческие диапазоны mmWave и Sub-6, включая новые n259 (41 ГГц) и n258(26 ГГц), а также FDD. Новое решение призвано расширить применение диапазона mmWave внутри и вне помещений во всем мире, а также позволить предложить новые возможности денсификации малых сот с использованием диапазона Sub-6 в публичных и частных сетях. Продвинутая функциональность и поддержка новых диапазонов рассчитаны на появление новых приложений, ускорение доступности 5G во всем мире и новые возможности коммуникаций в домах и аэропортах, на стадионах и в больницах, в офисах и на производстве. Кроме того, благодаря поддержке Release 16, новая платформа станет основой для перехода к «Промышленности будущего» (factory of the future), в частности, с применением такой функциональность, как сверхнадежная связь с низкими задержками (Enhanced Ultra-Reliable Low-Latency Communication, eURLLC), критичного для управления машинами и механизмами.

Среди особенностей платформы Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) отмечается наличие полнофункционального модемного решения 3GPP Release 16 Modem-RF, разработанного с целью расширить покрытие 5G mmWave и повысить энергоэффективность. Оно предлагает скорость до 8 Гбит/с с полосой пропускания 1 ГГц в диапазоне mmWave и поддержку увеличенной полосы пропускания на частоте 200 МГц. Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) также поддерживает агрегацию спектра 200 МГц в диапазоне sub-6 с использованием частотного (FDD) и временного (TDD) разделения, обеспечивая скорость до 4 Гбит/с.

Платформа Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) предназначена для открытых и виртуализированных RAN в сочетании с открытыми интерфейсами для упрощения развертывания масштабируемых, экономичных сетей 5G RAN с поддержкой диапазонов mmWave и Sub-6. Кроме того, решение, совместимое с технологией Open RAN (O-RAN), рассчитано на поддержку всех ключевых вариантов функционального разделения 5G для разукрупнения RAN на стандартизованные взаимно совместимые модульные компоненты, что дает OEM-производителям и операторам дополнительную гибкость при развертывании. В целом, гибкая и открытая архитектура призвана способствовать инновациям в экосистеме инфраструктуры 5G, от стартапов до малых предприятий и крупных компаний, ускорению перехода к инфраструктуре 2.0 и внедрению частных сетей 5G.

Платформа, изготовленная по передовому техпроцессу 4 нм, предлагает высочайшую энергоэффективность, производительность и надежность. Она предназначена для установки в проблемных с точки зрения питания, бюджета и размеров местах внутри и вне помещений. Малая потребляемая мощность Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) позволяет использовать питание по Ethernet (PoE), т.е. питание и передача данных осуществляются по одному кабелю, что упрощает монтаж и сокращает расходы. Также облегчается монтаж в ограниченном пространстве в офисах, в производственных помещениях и общественных местах.

Для Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx)заявлена возможность поддерживать связь с низкими задержками eURLLC,что обеспечивает низкую задержку и высокую надежность (до 99,9999%), необходимые для автоматизации производства и критичного управления машинами и механизмами. Платформа предназначена для реализации требований 5G, включая публичные и частные сети, развертывание mmWave и Sub-6 внутри и вне помещений, промышленную автоматизацию и др.

Новая платформа обеспечит бесшовную подключаемость при большом скоплении пользователей в аэропортах, в общественных местах, в больницах, на вокзалах. Она даст вендорам возможность ускорить развертывание и коммерциализацию открытых и виртуализированных сетей 5G RAN.

Главная цель — обеспечить конечным пользователям все преимущества связи с низкой задержкой и высоким качеством на различных подключенных мобильных устройствах.

«Разработанная инженерами Qualcomm Technologies платформа Qualcomm RAN лидирует в индустрии малых сот уже целое десятилетие. Популярность технологии Open RAN и инфраструктуры малых сот продолжает расти, и Qualcomm Technologies в числе первых предлагает передовые 5G-технологии mmWave и Sub-6 для организации сетей 5G в мировом масштабе, — сказал Джерардо Джаретта (Gerardo Giaretta), старший директор Qualcomm Technologies, по управлению продуктами. — Малые соты — основа глобального распространения 5G, и Qualcomm Technologies предпринимает значительные усилия для перехода отрасли к открытым и виртуализированным сетям 5G RAN».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  