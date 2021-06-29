Kingston DC1500M — новый SSD U.2 NVMe PCIe для центров обработки данных

29 июня 2021 г., 15:15

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Компания Kingston Digital, Inc объявила новые твердотельные накопители DC1500M с интерфейсом PCIe NVMe и форм-фактора U.2, нацеленные на центры управления данными и смешанные нагрузки.

Среди особенностей новинки — обеспечение предсказуемой производительности произвольного обмена и предсказуемого времени отклика в широком диапазоне рабочих нагрузок.

Как отметил, представляя новинку, бизнес-менеджер Enterprise SSD Kingston Кейт Шимменти: «Центрам обработки данных нужны надежные накопители с практичными форм-факторами и функциями индустриального уровня, упрощающими выполнение соглашений об уровне обслуживания. DC1500M задает новый стандарт для приложений, в которых QoS и предсказуемость производительности имеют первостепенное значение: от высокопроизводительных облачных сервисов и захвата/передачи мультимедиа, до приложений для работы с BigData и разнообразных вычислительных сред, включая виртуализацию и веб-хостинг».

Разработанный с акцентом на долгосрочную производительность, DC1500M обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen 3.0×4 NVMe, обеспечивая высокую пропускную способность и низкое время отклика серверов как на платформах нового поколения, так и для ускорения уже работающих серверов на платформах прежних поколений. Для нового накопителя зявленено стабильное время отклика до 110 мкс при чтении и до 206 мкс — при записи информации. Кроме того, форм-фактор U.2 позволяет использовать имеющиеся слоты PCIe и бекплейны U.2 в серверах и массивах хранения PCIe Gen 3.0 и Gen 4.0, создавая условия для удобного обслуживания с возможностью горячей замены накопителей.

Как и предыдущие SSD U.2 NVMe производства Kingston, новый накопитель оснащен расширенными функциями индустриального класса, повышающими долгосрочную производительность в средах с высокой доступностью, в том числе —сквозной защитой тракта данных, управлением множественными пространствами имен, защитой от потери питания (PLP) и мониторингом телеметрии для повышения надежности центра обработки данных.

Линейка SSD DC1500M дополнила семейство твердотельных накопителей Kingston, уже включающее загрузочный NVMe-накопитель DC1000B, SATA SSD серии VMware Ready DC500 и DC450R, а также наиболее полный спектр высокоэффективных решений индустриального класса для хранения данных.

Накопители Kingston DC1500M доступны в моделях с емкостями 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 ТБ и обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Ориентировочная дата поступления новинки в продажу — в средине августа 2021г.

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