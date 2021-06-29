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RSA Security створює окрему компанію Outseer у сфері аналітики кіберзагроз

29 июня 2021 г., 14:05
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ELKO Ukraine, дистриб'ютор RSA Security в Україні, повідомляє, що вендор створює окрему компанію Outseer у сфері аналітики кіберзагроз

ELKO Ukraine, дистриб'ютор RSA Security в Україні, повідомляє, що вендор оголосив про перетворення свого підрозділу, раніше відповідального за аналіз шахрайства та ризиків, у нову спеціалізовану компанію. Outseer продовжить постачати всі традиційні продукти, використовуючи оновлені найменування для нещодавно створеного портфеля:

  • Outseer Fraud Manager (раніше RSA Adaptive Authentication) – захищає клієнтів у всіх цифрових каналах за допомогою рішень з моніторингу облікових записів та урахуванням ризиків;
  • Outseer 3-D Secure (раніше RSA Adaptive Authentication для електронної комерції) – золотий стандарт в області аутентифікації без карти і цифрових платежів, поєднаний з останнім стандартом EMV 3-D Secure.
  • Outseer FraudAction (раніше RSA FraudAction) – забезпечує швидке виявлення, видалення і аналіз даних, пов'язаних з фішинговими сайтами, шахрайськими додатками і сторінками у соціальних мережах.

Нову організацію, Outseer, очолить генеральний директор Рід Тауссіг (Reed Taussig), який приєднався до бізнесу RSA Fraud & Risk Intelligence у кінці 2020 р. та є ветераном індустрій цифрової ідентифікації та запобігання шахрайству.

Портфель продуктів Outseer опирається на глибокий внесок у сферу даних і наукові розробки на основі двох складових:

  • Outseer Global Data Network – перший у галузі глобальний консорціум перевірених даних про шахрайство і транзакції;
  • Outseer Risk Engine – графік ризиків, орієнтований на ідентифікацію, забезпечує 95% виявлення шахрайства при рівні втручання не більше 5%.

Цей крок послідував за пандемією Covid-19, яка сприяла безпрецедентному зростанню цифрової торгівлі. В наслідок чого платіжні системи, банки-емітенти та комерційні провайдери стали свідками безпрецедентних шахрайських транзакцій і навіть організованих атак на свої платіжні мережі.

Для вирішення цих нових завдань Outseer продовжить удосконалювати свої продукти для аутентифікації платежів, відповідаючи стандарту платежів EMV 3-D Secure 2.x і впроваджуючи нові технологічні інтеграції в екосистему платежів та торгівлі.

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