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Qualcomm и Ferrari заключили партнерское соглашение

21 февраля 2022 г., 13:55
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Qualcomm Technologies и Ferrari объявили о начале стратегического сотрудничества в области технологий, целью которого станет содействие проведению цифровых преобразований в Ferrari.

Как отмечается, Qualcomm  выступит в роли поставщика системных решений для будущих автомобилей Ferrari, а также станет премиум-партнером для команды Scuderia Ferrari Formula 1 и Ferrari eSports.

Ferrari вместе с Qualcomm Technologies приступит к внедрению платформы Snapdragon Digital Chassis, чтобы реализовать новейшие технические достижения в автомобилях марки Ferrari. Snapdragon Digital Chassis состоит из открытых и масштабируемых облачных платформ, которые входят в состав автомобилей следующего поколения и включают в себя средства обработки и передачи информации, помощи водителю, связь, цифровую панель приборов. Все это построено на унифицированной архитектуре для гарантии повышенной безопасности и иммерсивного цифрового опыта. Предусмотрена и возможность обновления всех систем в течение всего срока эксплуатации автомобиля. В рамках соглашения Qualcomm Technologies и партнеры компании вместе со специалистами Ferrari займутся дизайном, разработкой и интеграцией цифровых панелей приборов Ferrari.

Qualcomm Technologies начнет исполнять свои функции премиум-партнера команды Scuderia Ferrari Formula 1 с началом всемирного чемпионата формулы один 2022 года (FIA Formula One World Championship), и платформа Snapdragon уже будет использоваться в составе новых гоночных болидов Scuderia Ferrari F1-75. Кроме того, официальное партнерство также затронет киберспортивное подразделение известнейшего производителя гоночных машин.

“Мы уверены, что для разработки инноваций лидеры рынка должны действовать сообща", — сказал Бенедетто Винья, генеральный директор Ferrari. “Благодаря этому соглашению с Qualcomm Technologies, мы расширим свои знания о цифровых технологиях и решениях web 3.0, обладающих огромным потенциалом для автомобильной отрасли и мотоспорта. Мы верим, что ценное партнерство и характерная интерпретация Ferrari в конечном счете позволят улучшить превосходные характеристики продукта”.

“Мы рады, что наши позиции лидера в области технологий для автомобилей сыграют важнейшую роль в этом новом стратегическом партнерстве с Ferrari”, — сказал Кристиано Амон. “Надеемся, что мы сумеем помочь в формировании картины будущего и совместными усилиями добьемся нового первоклассного опыта в вождении автомобилей для их клиентов за счет нашей платформы Snapdragon Digital Chassis”.

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