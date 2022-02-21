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Верховна Рада спростила операторам мобільного зв'язку отримання земельних ділянок під базові станції

21 февраля 2022 г., 13:15

Верховна Рада спростила операторам мобільного зв'язку отримання земельних ділянок під базові станції

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5811, що покликаний вдвічі пришвидшити виділення землі під розбудову мережі 4G. Щоб отримати земельну ділянку для базової станції та зібрати всі дозволи на будівництво, операторам раніше часто потрібно було очікувати майже рік.

Новий закон як очікується дозволить вдвічі скоротити час на виділення землі під базову станцію. Якщо станції будуються в сільській місцевості або вздовж доріг, операторам не потрібно буде складати та затверджувати «Детальний план території».

Це допоможе значно швидше покрити якісним мобільним зв'язком міжнародні, національні дороги та села по всій території України, де до сьогодні немає покриття.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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