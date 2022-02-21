«Київстар» та «Держспецзвʼязку» домовились співпрацювати у сфері кіберзахисту

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Адміністрація «Держспецзвʼязку» та «Київстар» уклали меморандум про співпрацю. Мета взаємодії – підвищення рівня кіберзахисту, захисту об’єктів критичної інфраструктури та впровадження нових освітніх програм у цій сфері.
Співпраця Держспецзвʼязку та Київстар зокрема передбачає:
- проведення наукових досліджень з питань забезпечення кіберзахисту, розвитку та функціонування інформаційно-комунікаційних систем, захисту інформації та об’єктів критичної інфраструктури;
- сприяння у створенні системи незалежних аудиторів інформаційної безпеки;
- надання консультативно-методичної допомоги щодо оцінки стану захищеності, аудиту інформаційних ресурсів, оцінки компрометації та аналізу вразливостей ІТ-інфраструктури;
- участь у створенні системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз;
- створення умов для розвитку сучасних технологій кіберзахисту та їх впровадження в Україні;
- сприяння впровадженню в Україні міжнародних програм з питань кіберзахисту.
Окремо «Київстар» та «Держспецзвʼязку» докладатимуть зусиль для покращення рівня цифрової обізнаності та культури безпечного поводження в кіберпросторі громадян України.
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