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Прогноз выручки мирового полупроводникового рынка вновь ухудшен

13 апреля 2020 г., 16:05
Прогноз выручки мирового полупроводникового рынка вновь ухудшен

Еще в начале текущего года в экспертных кругах сходились на росте мирового полупроводникового рынка. Так, аналитики из IC Insights ожидали позитивную динамику в пределах 8% «YoY» после провала на 15% по итогам 2019 г.

Тем не менее, уже в первом квартале ситуация начала стремительно изменяться в худшую сторону вследствие паралича многих мировых рынков, вызванного вспышкой COVID-19. В частности, в середине марта прогноз увеличения выручки был ухудшен до 3%, а уже по состоянию на начало текущего месяца эксперты ожидают снижение выручки мирового полупроводникового рынка в 2020 г. на 4% «YoY». Таким образом, первоначальный прогноз ухудшен уже на 39,0 млрд долл., из-за чего объем рынка в текущем году вряд ли превысит 345,8 млрд долл.


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